Сплошная санитарная рубка погибших деревьев на площади около 13 гектаров рядом с Зеленоградом запланирована на 2021 год.

Как сообщили «Зеленоград.ру» в Клинском лесничестве, на участках, где запланирована рубка, практически не осталось живых насаждений: акты лесопатологических экспертиз говорят, что лес настолько поврежден вредителями, что нет никаких альтернатив, кроме рубки.

Рубка коснется участков рядом с Жилино (7,1 га), Брехово (2,8 га) между Пятницким шоссе и Середниково (2,8 га). Всего в Клинском лесничестве по этому контракту вырубят 80 га, в том числе еще 26 гектаров около Радищево и Повадино.

Дополнительно рядом с Жилино и в районе Благовещенки уберут неликвидную древесину на площади около 30 гектаров.

В техническом задании не сказано, как именно исполнитель должен поступить с порубочными остатками, но допускается как сжигание, так и мульчирование и вывоз. Отмечается, что сжигание обязательно для тех участков, где вредителей много, при условии, что иной способ обращения с порубочными остатками будет способствовать распространению насекомых.

Рубить будут в марте и в период с июня по ноябрь, убирать неликвидную древесину — с мая по октябрь. Сейчас комитет лесного хозяйства Московской области ищет исполнителя на эти работы. Его должны определить 19 февраля.