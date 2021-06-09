Автоинспекторы устроили тотальную проверку автомобилей. Останавливают всех подряд, осматривают машины и каждого, кто в них находится, пишут водители нам и обсуждают в соцсетях.
Посты замечены на Солнечной аллее и в других районах, а также на въездах и выездах из города, в том числе на Кутузовском шоссе. Для движения оставляют только одну полосу, остальные перекрывают. Образуются пробки, в которых застревают и машины «скорой».
Очевидец Владимир пишет в редакцию «Зеленоград.ру»: «Меня остановили в 10 утра для проверки документов. Стояло в ряд около десяти машин ДПС на полторы полосы, катастрофически мешали проезду. Рядом кого-то досматривали вплоть до багажника. Второй раз там вижу толпу ДПС, пару недель назад было то же самое».
На местах проверок работают экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Москвы. Это подразделение обслуживает всю территорию столицы без конкретной географической привязки, занимается досмотром авто, проверками, спецсопровождением, розыском угонщиков и так далее.
В зеленоградском ГИБДД отказались комментировать ситуацию. В полиции уточнили, что оперативно-профилактических мероприятий на среду, 9 июня, запланировано не было. Пресс-служба непосредственно 2-го ОСБ оказалась недоступной.