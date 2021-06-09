Очевидец Владимир пишет в редакцию «Зеленоград.ру»: «Меня остановили в 10 утра для проверки документов. Стояло в ряд около десяти машин ДПС на полторы полосы, катастрофически мешали проезду. Рядом кого-то досматривали вплоть до багажника. Второй раз там вижу толпу ДПС, пару недель назад было то же самое».



На местах проверок работают экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Москвы. Это подразделение обслуживает всю территорию столицы без конкретной географической привязки, занимается досмотром авто, проверками, спецсопровождением, розыском угонщиков и так далее.