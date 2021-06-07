Вчера вечером сотрудники ГИБДД в Зеленограде начали преследовать машину, которая не остановилась по их требованию. Когда автомобиль догнали, оказалось, что водитель и пассажир пьяны. Чтобы усадить сопротивляющихся девушек в патрульную машину, полицейским потребовалось применить силу.

Девушки устроили истерику во время своего задержания: они толкались, кричали и требовали не трогать их. Одна из девушек, пытаясь защитить подругу, пнула полицейского.