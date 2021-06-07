Вчера вечером сотрудники ГИБДД в Зеленограде начали преследовать машину, которая не остановилась по их требованию. Когда автомобиль догнали, оказалось, что водитель и пассажир пьяны. Чтобы усадить сопротивляющихся девушек в патрульную машину, полицейским потребовалось применить силу.
Девушки устроили истерику во время своего задержания: они толкались, кричали и требовали не трогать их. Одна из девушек, пытаясь защитить подругу, пнула полицейского.
Водители в группах «ЗелАО AUTO» и Voditel_zelenograda, обсуждая это задержание, предложили публиковать фотографии лиц пьяных водителей на большом экране в городе. «Ужас. Ну выпили, ок, вызовите такси. Не таких больших денег оно стоит. Хорошо, что не спровоцировали ДТП» , — написала одна из местных жительниц. Другие в ответ заметили, что для таких водителей 500 рублей на такси — это дорого, а штраф в 30 тысяч заплатить можно. Также пользователи предложили привлечь девушек к ответственности не только за пьяное вождение, но и за сопротивление сотрудникам полиции.