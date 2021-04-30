«Напился, извините». За стрельбу из окна на жителя 16 микрорайона завели уголовное дело о хулиганстве 30.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Уголовное дело за хулиганство завели на 48-летнего жителя 16 микрорайона, который вечером 5 апреля сделал несколько выстрелов холостыми патронами из автомата Калашникова из окна своей квартиры. При задержании сотрудники полиции спросили его, зачем он стрелял, на что мужчина ответил: «Да не знаю. Напился, извините».

Полиция узнала о мужчине с оружием со слов курьера, который привез ему пиццу: клиент с признаками сильного опьянения открыл ему дверь с автоматом на плече. Приехавшим на вызов сотрудникам жилец не открыл дверь, и тогда наряд полиции остался дежурить на улице. После этого мужчина начал стрелять в их сторону из окна.

Как сообщили в полиции, жителей подъезда эвакуировали. Когда полиция поднялась в квартиру во второй раз, мужчина открыл им сам. У него в квартире нашли охолощенный автомат Калашникова (то есть он не может стрелять боевыми патронами), пневматическое ружье, 62 светозвуковых патрона для имитации выстрелов, страйкбольную и железную гранаты, в них не было взрывчатых веществ. Сотрудникам полиции мужчина несколько раз повторил, что гранаты не боевые, а учебные — для игры в пейнтбол. «Зачем тебе оружие?» — спросил его полицейский. «Да это баловство» , — ответил задержанный.

Санкции части 2 статьи 213 (хулиганство с применением оружия) предусматривают штраф от пятисот тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Метки:
происшествия, микрорайон 16, оружие, стрельба
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