Полиция узнала о мужчине с оружием со слов курьера, который привез ему пиццу: клиент с признаками сильного опьянения открыл ему дверь с автоматом на плече. Приехавшим на вызов сотрудникам жилец не открыл дверь, и тогда наряд полиции остался дежурить на улице. После этого мужчина начал стрелять в их сторону из окна.

Как сообщили в полиции, жителей подъезда эвакуировали. Когда полиция поднялась в квартиру во второй раз, мужчина открыл им сам. У него в квартире нашли охолощенный автомат Калашникова (то есть он не может стрелять боевыми патронами), пневматическое ружье, 62 светозвуковых патрона для имитации выстрелов, страйкбольную и железную гранаты, в них не было взрывчатых веществ. Сотрудникам полиции мужчина несколько раз повторил, что гранаты не боевые, а учебные — для игры в пейнтбол. «Зачем тебе оружие?» — спросил его полицейский. «Да это баловство» , — ответил задержанный.