Житель 16 микрорайона открыл дверь курьеру с автоматом на плече, а потом начал стрелять из окна. Патроны были холостыми 06.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Вечером 5 апреля житель корпус 1601 начал стрелять из автомата Калашникова из окна своей квартиры. Сейчас он задержан, у него изъяли автомат и винтовку, он дает объяснения в полиции.

«Заходила домой, услышала выстрелы, увидела, что едет полиция и три скорые», рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница и сняла скопление машин из окна.

Полиция узнала о мужчине с оружием со слов курьера, который привез ему пиццу, сообщает «РЕН ТВ»: клиент с признаками сильного опьянения открыл ему дверь с автоматом на плече. Приехавшим на вызов сотрудникам жилец не открыл дверь, и тогда наряд полиции остался дежурить на улице. После этого мужчина начал стрелять в их сторону из окна.

Когда полиция поднялась в квартиру во второй раз, мужчина открыл им сам. Его отправили на токсикологическую экспертизу, которая подтвердила высокое содержание алкоголя в крови. Как сообщили «Комсомольской правде» в МВД, стрельба велась из охолощенного оружия: то есть списанный автомат подвергся «ремонту», после которого он не может стрелять боевыми патронами.

Присоединяйтесь к группам 16-го микрорайона в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Пьяный на «Порше» расстрелял из травматического пистолета другого водителя из-за дорожного конфликта. Стрелка взяли под стражу
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, микрорайон 16, оружие, стрельба
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Начался прием заявок в общественный совет по контролю за мусорным комплексом рядом с Поварово. Участников выберут по конкурсу Новости
Розыгрыш подарочных сертификатов в бьюти-салон Ирины Майфат. Для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Новости
Магазин для кондитеров «Тортоделия» открылся в Голубом. Еще один такой же работает в 8 микрорайоне Новости
Житель 16 микрорайона открыл дверь курьеру с автоматом на плече, а потом начал стрелять из окна. Патроны были холостыми Новости
Где поменяют асфальт в 2021 году. Список улиц и дворов Ответы
Фиктивные регистрации, телефонный террор, угрозы судом — как родители добиваются мест в зеленоградских детсадах Истории
На пересечении Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта поставят дополнительный светофор. Существующий иногда плохо видно Новости
Требования к качеству воздуха в России резко ужесточили. Снижены предельно допустимые концентрации по ряду канцерогенов. Но станции контроля в Зеленограде пока не отслеживают эти вещества Истории
Как пристыдить курильщиков, бросающих окурки с балкона? Собрать их окурки и повесить на дверь Жизнь
Подросток погиб в Солнечногорском районе после падения из окна третьего этажа Новости
Сексуально озабоченный таксист уже несколько лет пристаёт к пассажиркам и прохожим. Мы поговорили с пострадавшими Истории
Куда сдать старые шины — в Зеленограде и окрестностях Ответы
На заводе «Кремний» в Северной промзоне загорелась оргтехника Новости
Пожилой мужчина погиб в пожаре в 4 микрорайоне Новости
Открыта регистрация на «Тотальный диктант». Он пройдет в ДК, МФЮА, управе Крюково и двух библиотеках Афиша
Симфоническая сказка «Черная курица» — 11 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Почему префектура заблуждается, советуя обращаться в полицию, когда строители мешают спать по ночам Истории
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Сбор старой бытовой техники и электроники пройдет в «Леруа Мерлен» и у Школьного озера Афиша
На Новокрюковской улице сделают пешеходные переходы напротив гаражей Новости
«Я в жизни своей лучше места не видывал!». История деревни Кутузово в 19-м веке Истории
Второй подозреваемый в убийстве студента в Брехово задержан. На подростка напали в ходе пьяной ссоры Новости
Разворот возле «Зельгроса» перенесут, чтобы машины не мешали автобусам Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру