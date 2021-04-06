Вечером 5 апреля житель корпус 1601 начал стрелять из автомата Калашникова из окна своей квартиры. Сейчас он задержан, у него изъяли автомат и винтовку, он дает объяснения в полиции.
«Заходила домой, услышала выстрелы, увидела, что едет полиция и три скорые», рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница и сняла скопление машин из окна.
Полиция узнала о мужчине с оружием со слов курьера, который привез ему пиццу, сообщает «РЕН ТВ»: клиент с признаками сильного опьянения открыл ему дверь с автоматом на плече. Приехавшим на вызов сотрудникам жилец не открыл дверь, и тогда наряд полиции остался дежурить на улице. После этого мужчина начал стрелять в их сторону из окна.
Когда полиция поднялась в квартиру во второй раз, мужчина открыл им сам. Его отправили на токсикологическую экспертизу, которая подтвердила высокое содержание алкоголя в крови. Как сообщили «Комсомольской правде» в МВД, стрельба велась из охолощенного оружия: то есть списанный автомат подвергся «ремонту», после которого он не может стрелять боевыми патронами.
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