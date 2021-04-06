Вечером 5 апреля житель корпус 1601 начал стрелять из автомата Калашникова из окна своей квартиры. Сейчас он задержан, у него изъяли автомат и винтовку, он дает объяснения в полиции.

«Заходила домой, услышала выстрелы, увидела, что едет полиция и три скорые», рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница и сняла скопление машин из окна.