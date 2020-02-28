Двое водителей не поделили дорогу на Овражной улице в полдень 23 февраля. Один из них решил отстоять свою правоту с помощью пистолета. В результате второй попал в больницу с несколькими ранениями.

Хозяин спортивного кроссовера «Порше Кайен» в прямом и переносном смысле наехал на 40-летнего водителя, управлявшего минивэном «Мицубиси Делика».

«Он начал меня таранить, в итоге я съехал в кювет, а он открыл стрельбу», — рассказал «Московскому комсомольцу» пострадавший.

Как сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе главного управления МВД по Москве, сначала водитель «Порше» расстрелял машину оппонента, затем вытащил его из салона и стал стрелять уже по нему. Предположительно из травматического пистолета. После этого сел в свой автомобиль и скрылся.

Пострадавший обратился за медпомощью в травмпункт. Там его отправили в больницу и телефонограммой известили полицию об инциденте.

По информации «МК», одна пуля застряла в грудной клетке, другая задела мужчину по касательной, третья раздробила безымянный палец левой руки, которой водитель минивэна прикрывал лицо. Пулю, едва не доставшую лёгкое, извлекли во время операции.

Полиция задержала 27-летнего стрелка по горячим следам. Проверка показала, что он был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сообщили «Зеленоград.ру» в главном управлении московской полиции. В зеленоградском УВД эту информацию предоставлять отказались.

«Зеленоград.ру» известно, что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. На заседании 25 февраля суд постановил отложить решение на 72 часа, соответственно продлив на это время срок задержания.

Заключение под стражу считается суровой мерой пресечения, и для её избрания требуется комплексное изучение обстоятельств и документов, свидетельствующих о невозможности избрания иной, более мягкой меры пресечения.

28 февраля суд назначил стрелку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 23 апреля. Дальше делом займётся следственный комитет.