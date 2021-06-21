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На месте пруда в ЦИЭ могут построить большой торговый комплекс 21.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Сейчас напротив 20-го микрорайона сносят постройки несостоявшегося центра информатики и электроники. А рядом, возле Георгиевского пруда, жители отдыхают и жарят шашлыки. В перспективе здесь вырубят деревья и построят торговый центр. Пруд могут или закопать, или сохранить — пока это точно неизвестно. На кадастровой карте участок с прудом отведен под застройку, но чиновники говорят, что он относится к природному комплексу.

В проекте планировки будущего жилого микрорайона ЦИЭ пруд не обозначен. На кадастровой карте назначение этого участка — он находится между Георгиевским проспектом и Школьной улицей — «проектирование и строительство производственно-торгового комплекса». У большого соседнего участка — то же назначение. О производстве речь уже не идет, тут будут строить просто торговый комплекс. В конце мая на кадастровой карте появились некие изменения, смысл которых пока неясен. В Москомархитектуре пояснили, что назначение участков и их границы не изменились.

Участок, на котором находится пруд, относится к природному комплексу, и трогать его при застройке ЦИЭ не планируется, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Но не факт, что застройщик выполнит эти условия. Жилые дома будет строить компания ПИК, а торговый комплекс может построить крупная сеть (как, например, «Зельгрос» в 17-м микрорайоне).

Интерес к строительству торгового комплекса в ЦИЭ проявляла сеть гипермаркетов «Глобус», рассказал осведомленный источник в префектуре. Представителей компании убеждали, что пруд с окрестной растительностью надо сохранить — хотя бы для красивого вида из окон будущего ТЦ, в котором будут кафе или рестораны. Пока итоги переговоров неизвестны.

Георгиевский пруд — это пруд-копань, то есть водоем, созданный с помощью отрывки земляного карьера. Он не имеет связи с другими водоемами. В Водном кодексе такие пруды не регистрируются, водоохранные зоны не устанавливаются.

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Сейчас на территории ЦИЭ — котлованы, бульдозеры, обломки построек. Возле Георгиевского пруда люди жарят шашлыки и просто сидят. Эта зеленая территория не считается официальной зоной отдыха, её не убирают — мусора тут много.

В ЦИЭ построят жилой микрорайон с высотными домами, торговыми центрами, офисными зданиями, двумя школами и детсадами и новыми дорогами. Территория будущего микрорайона по площади сравнима с соседним 20-м микрорайоном, плотно застроенным многоэтажными домами. 20-й микрорайон занимает 72 гектара земли, в нём живет, по официальным данным, около 10,5 тысяч жителей.

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Нужно ли сохранить Георгиевский пруд при застройки микрорайона ЦИЭ?
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Метки:
микрорайон циэ, торговые центры, пруд
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Обсуждение
A T
Вчера, 13:45
Есть целая Новая Москва, как мы уже поняли, для жилой застройки (хотя те места тоже жаль, и Троицк в особенности - это сомнительное развитие), а всё равно даже на наш сравнительно небольшой пятачок пихают спальное жильё.
А пруд - судя по тому, как легко меняли назначение земли - от промзоны к микрорайону - и сам проект микрорайона, может, про него вообще забыли?
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