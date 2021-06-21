В проекте планировки будущего жилого микрорайона ЦИЭ пруд не обозначен. На кадастровой карте назначение этого участка — он находится между Георгиевским проспектом и Школьной улицей — «проектирование и строительство производственно-торгового комплекса». У большого соседнего участка — то же назначение. О производстве речь уже не идет, тут будут строить просто торговый комплекс. В конце мая на кадастровой карте появились некие изменения, смысл которых пока неясен. В Москомархитектуре пояснили, что назначение участков и их границы не изменились.

Участок, на котором находится пруд, относится к природному комплексу, и трогать его при застройке ЦИЭ не планируется, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Но не факт, что застройщик выполнит эти условия. Жилые дома будет строить компания ПИК, а торговый комплекс может построить крупная сеть (как, например, «Зельгрос» в 17-м микрорайоне).

Интерес к строительству торгового комплекса в ЦИЭ проявляла сеть гипермаркетов «Глобус», рассказал осведомленный источник в префектуре. Представителей компании убеждали, что пруд с окрестной растительностью надо сохранить — хотя бы для красивого вида из окон будущего ТЦ, в котором будут кафе или рестораны. Пока итоги переговоров неизвестны.

Георгиевский пруд — это пруд-копань, то есть водоем, созданный с помощью отрывки земляного карьера. Он не имеет связи с другими водоемами. В Водном кодексе такие пруды не регистрируются, водоохранные зоны не устанавливаются.