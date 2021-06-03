А что, раньше не штрафовали?

Вообще в КоАПе Московской области была статья за «выгул животных с нарушением установленного порядка». Штраф по ней варьировался от 500 до 1,5 тысяч рублей. Когда в России в 2018 году приняли закон об ответственном обращении с животными, эту статью отменили, заодно исключив требования к выгулу животных из местного закона о благоустройстве. С какой целью, непонятно.

В пресс-релизе облдумы объясняется так: «После принятия федерального закона полномочия с региона были сняты и статья исключена». Но в федеральный КоАП статья за нарушение правил выгула не вносилась, поэтому говорить о снятии полномочий с региона странно.

Сейчас статью и в КоАП, и в закон о благоустройстве вернули, хотя итоговые версии этих документов еще не опубликованы. Изменения вступят в силу спустя д дней после официального опубликования.