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Штрафы за неправильный выгул собак ввели в Подмосковье: оставленные фекалии, посещение детских площадок и нападение на человека. Следить за этим будет не полиция, а чиновники 03.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Штрафовать за нарушение правил выгула домашних животных теперь будут в Московской области. Сумма штрафа в зависимости от тяжести проступка варьируется от пятисот рублей за неубранные на улице фекалии до пяти тысяч рублей за нападение собаки на другого человека.

Одновременно депутаты облдумы наложили на органы местного самоуправления обязанность создавать площадки для выгула животных. Рассказываем, как будут работать поправки в местный Кодекс об административных правонарушениях.

За что будут штрафовать?

Депутаты Московской областной думы ввели такую систему штрафов для владельцев животных:

  • если владелец не уберет за своим питомцем в общественных местах (сюда относится не только улица, но и помещения общего пользования в домах), то в первый раз получит предупреждение, в последующем — штраф от 500 до 1500 рублей
  • если собака из списка потенциально опасных пород будет без поводка и намордника в общественных местах, то хозяина ждет предупреждение, при повторном нарушении — штраф от 1000 до 2000 рублей

Также поводок и намордник обязательны для всех собак при пересечении дороги, в подъездах и лифтах, во дворах жилых домов, на спортплощадках, на территориях у школ, садиков и медорганизациий. Намордник можно не надевать щенкам младше трех месяцев и декоративным породам ниже 25 сантиметров в холке.

  • если собаку обнаружат на детской площадке, территории садика или школы, хозяина оштрафуют на сумму от 1 до 2 тысяч
  • если собака повредила чужое имущество, штраф от 1 до 2 тысяч
  • если собака напала на другое домашнее животное и изувечила его или убила, штраф от 4 до 5
  • если собака напала на другого человека, штраф 5 тысяч

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А что, раньше не штрафовали?

Вообще в КоАПе Московской области была статья за «выгул животных с нарушением установленного порядка». Штраф по ней варьировался от 500 до 1,5 тысяч рублей. Когда в России в 2018 году приняли закон об ответственном обращении с животными, эту статью отменили, заодно исключив требования к выгулу животных из местного закона о благоустройстве. С какой целью, непонятно.

В пресс-релизе облдумы объясняется так: «После принятия федерального закона полномочия с региона были сняты и статья исключена». Но в федеральный КоАП статья за нарушение правил выгула не вносилась, поэтому говорить о снятии полномочий с региона странно.

Сейчас статью и в КоАП, и в закон о благоустройстве вернули, хотя итоговые версии этих документов еще не опубликованы. Изменения вступят в силу спустя д дней после официального опубликования.

Кто будет следить за исполнением закона?

Контролировать соблюдение правила выгула животных будут сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также подведомственных ему организаций. Ситуация с контролем здесь такая же, как и в Москве: у области нет соглашения с полицией о передаче им полномочий и оплате сопутствующих расходов. Поэтому жители могут вызвать полицию, чтобы те остановили правонарушение, но составлять протокол на хозяина животного полицейские не будут.

Протоколы должны составлять чиновники. Как быстро они приедут на место после жалобы и как будут искать ответственного, в законопроекте не поясняется.

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Как получить площадку для собак

Места для выгула собак должны определять органы местного самоуправления. В пресс-релизе правительства региона говорится, что владельцы домашних животных могут сами подать обращение с просьбой организовать площадку. Написать об этом можно в свободной форме.

Отмечается, что если объединиться с другими собаководами и собрать их подписи, вопрос получится решить быстрее.

А как в Москве?

Штрафы для Москвы прописаны в местном КоАПе. Так, за содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов можно получить штраф в размере до два тысяч рублей. То же самое, если животное загрязнит место общего пользования или общественное место. Или если вы появитесь с собакой без поводка и намордника в магазинах, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, на природных и озелененных территориях.

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Метки:
домашние животные, штраф, благоустройство, собаки, московская область
Обсуждение
Ирина Bi
53 минуты назад
Какое счастье. Неужели дождались?! У нас в 10 районе часто выгуливают собак одни и те же лица и не убирают, загадили все газоны вокруг корпусов и к озеру подобрались успешно. Почему нужно доводить до штрафов? Завели собаку, извольте и убрать за ней.
Александр Эрлих
37 минут назад
Какое счастье. Неужели дождались?!
Это в Московской области, не в Зеленограде. То есть касается Андреевки, Ржавок, Менделеево и т.п. Но в Москве такое поведение тоже считается нарушением административного кодекса Москвы. Только наказывать владельцев практически невозможно, потому что полиция не занимается составлением протоколов по административным статьям московского КоАП. Вот здесь публикация по этой теме https://www.zelenograd.ru/story/pochemu-prefektura-zablujdaetsya-sovetuya-obrashchatsya-v-policiyu-kogda-stroiteli-meshayut-spat-po-nocham/
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