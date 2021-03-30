Картинка с этим объявлением разошлась по многим московским пабликам, в том числе зеленоградским, и админы часто приписывали, что пакеты появились в наших парках. Наталья в разговоре с «Зеленоград.ру» уточнила, что они собирались приехать в наш город в гости к друзьям и развесить рулоны и у нас, но в итоге поездка не состоялась. Но при желании любой житель может сделать то же самое самостоятельно: механика весьма простая.

По словам Натальи, жертвуют ей немного, «а вот положительные эмоции в вотсап выражают бурно, это приятно». Идея развешивать пакеты к ней пришла после того, как она сама несколько раз забыла взять пакеты на прогулку с собакой.

Она считает, что люди подхватят ее инициативу и сами начнут вешать пакеты в своем дворе: «Мне уже писали, что где-то рулон с пакетами украли, и люди сами вешают».

Пакеты в парках Москвы появлялись и раньше, но эти временные акции пока так и не стали постоянной практикой. В 2012 году специальные урны с пакетами для собачьих экскрементов появились возле 4 и 12 микрорайонов, в лесу около 9 микрорайона и в парке «Ровесник». Потом, видимо, пакеты закончились вместе с контрактом на обслуживание, возобновлять его не стали и урны ещё долго ржавели в парках.