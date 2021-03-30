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Повесить во дворе или парке рулон с пакетами для уборки за собаками 30.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Москвичка Наталья вместе с мужем в январе начала развешивать на деревьях рулоны с пакетами, чтобы каждый собачник мог убрать за своим питомцем. К пакетам крепится объявление с предложением пожертвовать один рубль на карту за эту услугу, чтобы рулон с пакетами пополнялся.

Картинка с этим объявлением разошлась по многим московским пабликам, в том числе зеленоградским, и админы часто приписывали, что пакеты появились в наших парках. Наталья в разговоре с «Зеленоград.ру» уточнила, что они собирались приехать в наш город в гости к друзьям и развесить рулоны и у нас, но в итоге поездка не состоялась. Но при желании любой житель может сделать то же самое самостоятельно: механика весьма простая.

По словам Натальи, жертвуют ей немного, «а вот положительные эмоции в вотсап выражают бурно, это приятно». Идея развешивать пакеты к ней пришла после того, как она сама несколько раз забыла взять пакеты на прогулку с собакой.

Она считает, что люди подхватят ее инициативу и сами начнут вешать пакеты в своем дворе: «Мне уже писали, что где-то рулон с пакетами украли, и люди сами вешают».

Пакеты в парках Москвы появлялись и раньше, но эти временные акции пока так и не стали постоянной практикой. В 2012 году специальные урны с пакетами для собачьих экскрементов появились возле 4 и 12 микрорайонов, в лесу около 9 микрорайона и в парке «Ровесник». Потом, видимо, пакеты закончились вместе с контрактом на обслуживание, возобновлять его не стали и урны ещё долго ржавели в парках.

В 2015 году в парках собачникам раздавали пакеты при поддержке департамента ЖКХ и благоустройства. После анализа результатов акции муниципальный депутат района Люблино Дмитрий Глотов констатировал: никто не отказывается убирать за своим питомцем, если у человека есть средства и место для утилизации.

В 2019 сервис «Собака-гуляка» вместе с мэрией установил в одном из районов города несколько диспенсеров с пакетами. Тогда сообщалось, что такие пункты сделают по всей Москве, если жители будут активно пользоваться нововведением.

Что вы готовы делать, если вам нравится эта идея?
Возьму пакет и уберу за своей собакой
Пожертвую деньги тому, кто будет этим заниматься
Сам повешу рулон с пакетами во дворе/парке
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Метки:
домашние животные, собаки, благоустройство
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