Детскую площадку в популярном месте для прогулок — на Солнечной поляне в лесу между 1 и 5 микрорайонами — обещают восстановить до конца 2021 года. Прежнюю полностью деревянную площадку демонтировали в конце 2020 года из-за ее аварийного состояния. На ней были горки, домик и резные фигурки животных.

Новая площадка будет не полностью деревянной, а из «комбинированных материалов»: металла, пластика и дерева. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в департаменте природопользования. Отмечается, что она будет безопасна и устойчива к действиям вандалов.