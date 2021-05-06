Детскую площадку в лесу между 1 и 5 микрорайонами восстановят до конца года. Она будет из металла, пластика и дерева 06.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Детскую площадку в популярном месте для прогулок — на Солнечной поляне в лесу между 1 и 5 микрорайонами — обещают восстановить до конца 2021 года. Прежнюю полностью деревянную площадку демонтировали в конце 2020 года из-за ее аварийного состояния. На ней были горки, домик и резные фигурки животных.

Новая площадка будет не полностью деревянной, а из «комбинированных материалов»: металла, пластика и дерева. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в департаменте природопользования. Отмечается, что она будет безопасна и устойчива к действиям вандалов.

Деревянную площадку поставили в 2012 году. Её элементы не покупали, а сделали в местной мастерской, своими силами, «как в старые добрые времена», рассказывал перед установкой руководитель зеленоградской дирекции природных территорий Владимир Рунов. Помимо игровых элементов, на площадке были деревянные фигурки животных. Такие фигурки в Зеленограде начали делать в 70-е годы, для этого специально наняли бригаду резчиков по дереву. Их фигурки заказывали и для московских улиц. Например, вот такие:

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Метки:
микрорайон 1, микрорайон 5, детские площадки, благоустройство
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