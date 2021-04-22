Суд назначил учителю почти минимальное наказание за то, что он силой вывел подростка-хама из класса 22.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Мировой судья Ирина Михайлова назначила штраф в семь тысяч рублей бывшему учителю физики школы 1557 Алексею Черникову за причинение физической боли своему ученику Даниилу К. во время конфликта на уроке, спровоцированного пострадавшим подростком.

Заключительное (второе) судебное заседание состоялось 21 апреля. Черников частично признал свою вину. Он подтвердил, что действительно вывел Даниила за шиворот из класса в коридор, но не согласился с обвинениями в том, что душил его и бил в солнечное сплетение. Также он не угрожал расправой Даниилу и его семье, как тот утверждал.

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Начало конфликта наблюдал весь класс. Затем действие переместилось в коридор. Эту часть зафиксировала камера видеонаблюдения, а также наблюдали два свидетеля, которые выступили во втором судебном заседании. Один был со стороны Даниила — его одноклассник, другой — со стороны защиты учителя.

Эти свидетельские показания расходились с теми, что давал Даниил в первом судебном заседании (как ползал на четвереньках по коридору после удара и возвращался в класс с просьбами о помощи), поэтому он в итоге частично отказался от них.

Назначенный судом штраф в семь тысяч рублей Черников оплатил в тот же вечер. Наказание по административной статье о причинении физической боли (6.1.1 КоАП РФ) предусматривает штраф от пяти до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Так что судья назначила почти минимальное наказание.

Даниил продолжит учёбу в другом учебном заведении. Также в одном паблике вконтакте появилось сообщение, что другой суд, где рассматривалось дело мамы Даниила о ненадлежащем воспитании, назначил ей штраф в пятьсот рублей, однако источник информации не указан.

Черников рассказал «Зеленоград.ру», что не намерен подавать апелляцию. Будет ли это делать потерпевшая сторона, неизвестно.

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Метки:
школа, суд, черников алексей владимирович, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557"
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