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Заставленный машинами проезд возле детской поликлиники в 3-м микрорайоне отремонтируют для пешеходов. Но делать там парковочные карманы не будут 21.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Тупиковый проезд от Московского проспекта мимо детской поликлиники в 3-м микрорайоне и спортивной школы превратился в скопление машин. Автомобили ставят и на тротуаре. Сделать эту территорию более безопасной для пешеходов обещают при комплексном благоустройстве Московского проспекта в 2022—2023 году. Но устроить дополнительные парковки не планируют.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре. В проезде «B» (так он официально называется) планируется отремонтировать асфальт, тротуары и пешеходные дорожки, заменить бордюры и поставить две искусственные неровности. Также будут устроены пешеходные переходы (где конкретно, не уточнили). Добавят ли к имеющимся «лежачим полицейским» еще два, или речь идет о замене, тоже пока неизвестно.

Ранее предлагалось устроить парковочные карманы для параллельной парковки за счет газона, но от этого отказались — под газоном проходят теплосеть и водопровод.

Расширить этот тупиковый проезд и сделать его сквозным — для выезда с улицы Юности на Московский проспект — власти предлагали в 2019 году. Однако местные жители массово высказались против этого проекта.

Что там сейчас?

Автомобили припаркованы с двух сторон дороги, для проезда остается одна полоса посередине. Напротив поликлиники есть «зебра» с полустертой разметкой. Перейти дорогу сложно — из-за припаркованных машин не видно движущихся. Еще в 2017 году, после обращения жителей и заведующей поликлиникой, префектура одобрила установку двух лежачих полицейских между поликлиникой и детским садом. Но поставили их только через два года. Это немного обезопасило переход через дорогу, но проблему в целом не решило.

«По тротуару от поликлиники до дороги [Московского проспекта] каждый день ходят дети из 6-го микрорайона в 3-й в школу и детсад, — пишет местная жительница. — Парковаться там места не хватает, люди приезжают в поликлинику, в детский сад, привозят детей и ставят машины, проезжая по тротуару. Иногда приходится ждать пока машина развернется или припаркуется, чтобы пройти. Переживаю за ребенка, который ходит в школу каждый день там».

Формально от поликлиники до проспекта есть тротуар, но им редко пользуются — он узкий, к тому же обрывается возле заброшенного здания. Это бывший магазин, который начали и бросили ремонтировать. Рядом с ним хаотично паркуются машины.

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Дорогой вдоль поликлиники пользуются и для подъезда к школе 1557 в корпусе 344А. Машины проезжают между школой и детским садом, причем в этом узком проезде нет нормального тротуара. До начала строительства ЖК «Зеленоград-сити» здесь стоял знак «тупиковый проезд»: его поставили в 2013 году, чтобы машины не ездили по местной дороге от «Флейты» на Московский проспект, объезжая таким образом Савелкинский проезд. Здесь скопление детских учреждений — школа, два детсада, поликлиника, спортшкола. С началом стройки напротив школы появился забор, перекрывший сквозной проезд. Но дорога между школой и садиком осталась, и ею активно пользуются. Таким образом, половина прежнего сквозного проезда существует. А знак исчез — по решению префектуры его демонтировали еще три года назад.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, парковки, гаражи, стоянки, московский проспект
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