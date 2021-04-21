Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре. В проезде «B» (так он официально называется) планируется отремонтировать асфальт, тротуары и пешеходные дорожки, заменить бордюры и поставить две искусственные неровности. Также будут устроены пешеходные переходы (где конкретно, не уточнили). Добавят ли к имеющимся «лежачим полицейским» еще два, или речь идет о замене, тоже пока неизвестно.

Ранее предлагалось устроить парковочные карманы для параллельной парковки за счет газона, но от этого отказались — под газоном проходят теплосеть и водопровод.

Расширить этот тупиковый проезд и сделать его сквозным — для выезда с улицы Юности на Московский проспект — власти предлагали в 2019 году. Однако местные жители массово высказались против этого проекта.