2 комментария
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Новые «лежачие полицейские» и ограничители проезда — где появятся, где нет, и почему 30.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Решение об установке искуственных дорожных неровностей (проще говоря — «лежачих полицейских») принимает окружная комиссия по безопасности дорожного движения по обращениям жителей или руководителей учреждений, которые просят обезопасить пешеходов в конкретных местах. Рассматривают также обращения об установке заграждений для проезда транспорта во дворах. Разбираем, каким просьбам пошли навстречу, каким нет на ноябрьском заседании комиссии.

Где разрешили

У детской поликлиники в 3 микрорайоне (бывшая 84-я, ныне филиал 2 поликлиники №105). С этой просьбой в управу обратилась заведующая поликлиникой Ольга Кузнецова. Искусственные неровности появятся проезде рядом со входом в поликлинику в следующем году, до 15 августа.

У детского сада в корпусе 906А (дошкольное отделение гимназии №1528). Здесь тоже срок установки — до середины августа 2018 года.

Между двумя зданиями детского сада в 15 микрорайоне (корпуса 1532 и 1533) после обращения директора школы №1194 Ващилина поставят знак «Дети».

На пешеходных дорожках вдоль улицы летчицы Тарасовой со стороны 20 микрорайона разрешили поставить бетонные полусферы, чтобы туда не заезжали машины. Это сделают до 1 мая 2018 года.

Где отказали

У дома 5 по улице 1 Мая. Об этом попросил Дмитрий Янковский, директор православной гимназии, расположенной в этом доме. Автоинспекция объяснила, что скорость движения транспорта в проезде возле дома не превышает 20 км/ч, само движение не интенсивное, а значит, ограничивать его нецелесообразно. Также отказали в установке знака «Дети».

В местных проездах у корпусов 2301, 1430 и 1437. Без объяснения причин — «по результатам обследования территории».

В корпуса 1803 комиссия не одобрила установку «краба» для ограничения заезда.

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Обсуждение
Евгений Хлынов
2 часа назад
а что такое "краб"?
Александр Эрлих
2 часа назад
дорожное ограждение, съёмное

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