Решение об установке искуственных дорожных неровностей (проще говоря — «лежачих полицейских») принимает окружная комиссия по безопасности дорожного движения по обращениям жителей или руководителей учреждений, которые просят обезопасить пешеходов в конкретных местах. Рассматривают также обращения об установке заграждений для проезда транспорта во дворах. Разбираем, каким просьбам пошли навстречу, каким нет на ноябрьском заседании комиссии.
У детской поликлиники в 3 микрорайоне (бывшая 84-я, ныне филиал 2 поликлиники №105). С этой просьбой в управу обратилась заведующая поликлиникой Ольга Кузнецова. Искусственные неровности появятся проезде рядом со входом в поликлинику в следующем году, до 15 августа.
У детского сада в корпусе 906А (дошкольное отделение гимназии №1528). Здесь тоже срок установки — до середины августа 2018 года.
Между двумя зданиями детского сада в 15 микрорайоне (корпуса 1532 и 1533) после обращения директора школы №1194 Ващилина поставят знак «Дети».
На пешеходных дорожках вдоль улицы летчицы Тарасовой со стороны 20 микрорайона разрешили поставить бетонные полусферы, чтобы туда не заезжали машины. Это сделают до 1 мая 2018 года.
У дома 5 по улице 1 Мая. Об этом попросил Дмитрий Янковский, директор православной гимназии, расположенной в этом доме. Автоинспекция объяснила, что скорость движения транспорта в проезде возле дома не превышает 20 км/ч, само движение не интенсивное, а значит, ограничивать его нецелесообразно. Также отказали в установке знака «Дети».
В местных проездах у корпусов 2301, 1430 и 1437. Без объяснения причин — «по результатам обследования территории».
В корпуса 1803 комиссия не одобрила установку «краба» для ограничения заезда.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ДЕАБРЕ
-
Скидка на плитку
10%