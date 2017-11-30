Где разрешили

У детской поликлиники в 3 микрорайоне (бывшая 84-я, ныне филиал 2 поликлиники №105). С этой просьбой в управу обратилась заведующая поликлиникой Ольга Кузнецова. Искусственные неровности появятся проезде рядом со входом в поликлинику в следующем году, до 15 августа.

У детского сада в корпусе 906А (дошкольное отделение гимназии №1528). Здесь тоже срок установки — до середины августа 2018 года.

Между двумя зданиями детского сада в 15 микрорайоне (корпуса 1532 и 1533) после обращения директора школы №1194 Ващилина поставят знак «Дети».

На пешеходных дорожках вдоль улицы летчицы Тарасовой со стороны 20 микрорайона разрешили поставить бетонные полусферы, чтобы туда не заезжали машины. Это сделают до 1 мая 2018 года.