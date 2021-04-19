Ещё одно дерево подожгли в лесу 11 микрорайона. Это уже как минимум четвертый случай 19.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Дерево с обгоревшим стволом в лесу между пасекой и корпусом 1129 заметила наша читательница Ольга. Раньше дерево было в порядке. Она предположила, что это сделали люди, которые «постоянно выпивают в этом лесу». Ни полиция, ни управа многие годы не могут справиться в поджогами в этом микрорайоне.

В феврале несколько обожженных деревьев жители видели в лесопарке между корпусами 1124 и 1133. Тогда в департаменте природопользования провели проверку и сообщили, что деревья повреждены из-за «вандальных действий со стороны неизвестных». Одновременно чиновники заявили, что эти действия поджигателей не ухудшили состояние деревьев, и ущерба «компонентам окружающей среды» не нанесено. Специалисты обработали пострадавшие деревья антисептиком.

До этого два дня подряд горели деревья осенью 2020 года — у корпусов 1118 и 1121. Причиной возгораний в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, но поджогом это не посчитали.

Поджоги в 11 микрорайоне не редкость. Гораздо чаще деревьев здесь поджигают мусор в контейнерах. В феврале 2021 года префектура наконец обратила внимание, что в мусорных контейнерах в 10, 11 и 12 микрорайонах произошло около десяти умышленных поджогов мусора всего за несколько дней. После совместного с полицией расследования представитель управы Силино сказал, что пожары прекратились, и у него «есть некая уверенность в том, что это надолго». На чем была основана уверенность Хлудова, непонятно: по данным МЧС, 5 апреля возле корпуса 1105 опять загорелся мусор в контейнере.

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Метки:
экология, микрорайон 11, лес, пожары
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