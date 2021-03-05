В ведомстве уточнили, что эти действия поджигателей не ухудшили состояние деревьев, и ущерба «компонентам окружающей среды» не нанесено. Специалисты обработали пострадавшие деревья антисептиком. Обращались ли в департаменте в полицию по поводу этих поджогов, неизвестно.

Информации о других похожих случаях в Зеленограде в ведомстве нет. Однако прошлой осенью в 11 микрорайоне случились аналогичные возгорания: 3 октября у корпуса 1118 обгорели два метра дерева, а 4 октября у корпуса 1121 — один метр. Причиной возгораний в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, но поджогом это не посчитали.

Поджоги в 11 микрорайоне — обычное дело. Например, там регулярно поджигают мусор в контейнерах. Например, по официальной статистике МЧС с июня по сентябрь было 39 случаев горения мусора по Зеленограду, из них 24 — в 11 микрорайоне. За первые три недели 2021 года пожарные зафиксировали 19 случаев загорания мусора, 10 из них — в 11 микрорайоне. 8-9 февраля мусор горел в корпусах 1133, 1121 и 1102. Найти поджигателей не могут.