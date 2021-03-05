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Несколько деревьев подожгли в лесу 11 микрорайона. Чиновники считают, что ущерба нет 05.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Несколько деревьев с обгоревшими стволами заметил в 11 микрорайоне наш читатель Евгений. Они располагаются в лесопарке между корпусами 1124 и 1133. В департаменте природопользования провели проверку и сообщили, что деревья повреждены из-за «вандальных действий со стороны неизвестных».

В ведомстве уточнили, что эти действия поджигателей не ухудшили состояние деревьев, и ущерба «компонентам окружающей среды» не нанесено. Специалисты обработали пострадавшие деревья антисептиком. Обращались ли в департаменте в полицию по поводу этих поджогов, неизвестно.

Информации о других похожих случаях в Зеленограде в ведомстве нет. Однако прошлой осенью в 11 микрорайоне случились аналогичные возгорания: 3 октября у корпуса 1118 обгорели два метра дерева, а 4 октября у корпуса 1121 — один метр. Причиной возгораний в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, но поджогом это не посчитали.

Поджоги в 11 микрорайоне — обычное дело. Например, там регулярно поджигают мусор в контейнерах. Например, по официальной статистике МЧС с июня по сентябрь было 39 случаев горения мусора по Зеленограду, из них 24 — в 11 микрорайоне. За первые три недели 2021 года пожарные зафиксировали 19 случаев загорания мусора, 10 из них — в 11 микрорайоне. 8-9 февраля мусор горел в корпусах 1133, 1121 и 1102. Найти поджигателей не могут.

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Горелые деревья встречаются и в других местах. В начале февраля были опубликованы фотографии поврежденных деревьев в лесу между Алабушево и Зеленоградом, сразу за промзоной «Александровка» напротив 14 микрорайона. На стволах заметны следы горения, содранная кора, зарубки и следы от прибитых досок. В лесничестве «Зеленоград.ру» сообщили, что выводы о тяжести нанесенного вреда можно будет делать только весной, с началом вегетационного периода. Он уточнил, что обычно для гибели дерева нужны более серьезные повреждения.

Пока что восстанавливать этот участок леса никто не будет, потому что сначала его должен кто-то взять на баланс. Администрация Солнечногорского района в настоящее время не готова начинать эту процедуру из-за нехватки денег на дальнейшее содержание данного леса.

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Метки:
озеленение и благоустройство, экология, микрорайон 11, происшествия, лес, пожары
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Обсуждение
A T
6 часов назад
А, яснопонятно, раз сказали, что нет ущерба, значит, нет. Ни в повреждении деревьев, ни в выскребании опавших листьев до голого грунта, ни в адском покосе травянистых растений, не являющихся газонными травами, наверное, нет ущерба. Может, и в ожоге на теле человека, допустим, до 3 степени нет ущерба.
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