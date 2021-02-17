После нашей публикации о поврежденных деревьях в лесу между Алабушево и Зеленоградом чиновники администрации Солнечногорска сообщили, что для деревьев разработают комплекс мер для восстановления «после установления границ городского леса». Из их следующего ответа «Зеленоград.ру» следует, что произойдет это очень нескоро, потому что у муниципалитета нет денег (и желания их тратить). Объясняем, что произошло.
Лес сразу за промзоной «Александровка» напротив 14 микрорайона находится в кадастровом квартале 50:09:0110302. По данным интерактивной карты «Леса России» и геопортала Подмосковья этот участок отмечен как земли лесного фонда, но в Комитете лесного хозяйства Московской области эти данные опровергают.
Как сообщили в администрации Солнечногорска, этот участок исключили из земель лесного фонда в 1999 году. Сейчас одновременно есть два документа:
- письмо клинского филиала «Мособллеса» от февраля 2021 года, что этот лес имеет категорию защитности «городские леса» (то есть здесь нельзя строить)
- письмо из Комлесхоза, что в государственном лесном реестре нет данных о городских лесах (по Лесному кодексу это леса, расположенные на землях населенных пунктов) на территории Солнечногорского городского округа, потому что данные о лесоустройстве вносились слишком давно, а сейчас границы этого леса не установлены в соответствии с требованиями закона
Чтобы за лес отвечал муниципалитет, этот лес должен стать «городским». Для этого администрации Солнечногорска пришлось бы инициировать внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, включив этот участок в границы конкретного населенного пункта — и при этом отдельно указав, что это будут именно городские леса в населенном пункте, иначе участок не будет защищен от вырубки и застройки. Изменения в генплан должны пройти публичные слушания, после чего наличие городского леса зафиксировал бы Рослесхоз.
В своем ответе администрация Солнечногорска подчеркнула, что вся эта работа по созданию городских лесов — право, а не обязанность муниципалитета. И работа эта предполагает вложение значительных материальных ресурсов в том числе на создание лесничеств в таких лесах, обеспечение их необходимой инфраструктурой и обслуживание лесных насаждений. Сейчас в бюджете Солнечногорска нет денег на это, сообщили чиновники: возможно, поэтому у них нет мотивации начинать работу с генпланом.
Таким образом, в ближайшее время лесовосстановлением участка напротив 14 микрорайона заниматься никто не будет.
Кроме нехватки денег, проблемой может стать бюрократия. В аналогичной истории с установлением границ городских лесов в Татарстане чиновники занялись перекладыванием ответственности друг на друга. Верховный суд Республики придерживается мнения, что отнесением лесов к защитным, установлением и изменением их границ занимается Рослесхоз. Но сам Рослесхоз считает иначе.
Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин в 2018 году утверждал: ни одного подобного приказа об объявлении леса городским Рослесхоз еще не издавало. Ведомство только издает приказы об определении количества лесничеств и установлении их границ на землях населенных пунктов — причем не по своему желанию, а на основании заявки и пакета документов органа местного самоуправления.
Для жителей Алабушево, вокруг которых леса много, этот участок, возможно, не так важен, как для жителей 14 и 18 микрорайонов Зеленограда. У них нет ни одного парка, и лес за промзоной «Александровка» является единственной рекреационной зоной.
Читательница «Зеленоград.ру» Ирина предложила поднять вопрос о присоединении этого участка в нашему городу, чтобы иметь возможность следить за ним. «Уверена: многие жители 14 района выйдут на субботник по его благоустройству, потому как у нас одни дома и дороги вокруг, нам негде гулять совсем. Существующий так называемый парк впритык к дороге, железной дороге и автозаправке — это только название парка», — считает она.
Один местный житель даже интересовались у префектуры, нельзя ли благоустроить этот лес за счет бюджета города? В префектуре ответили, что это невозможно, но пообещали передать просьбу о благоустройстве главе Солнечногорска. При этом у нас есть ещё непроверенные сведения, что этот участок леса по актам передан Зеленограду и следить за ним должен город. Редакция «Зеленоград.ру» выяснит, так ли это на самом деле.
Передача части территории из области в Москву — сложный и тоже небыстрый процесс. Но, возможно, субъекты могли бы договориться по-другому: например, в рамках заключённого в 2018 году соглашения Москва ремонтирует дороги к СНТ в Подмосковье.