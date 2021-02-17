«Создание городского леса — не обязанность, а право»

Чтобы за лес отвечал муниципалитет, этот лес должен стать «городским». Для этого администрации Солнечногорска пришлось бы инициировать внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, включив этот участок в границы конкретного населенного пункта — и при этом отдельно указав, что это будут именно городские леса в населенном пункте, иначе участок не будет защищен от вырубки и застройки. Изменения в генплан должны пройти публичные слушания, после чего наличие городского леса зафиксировал бы Рослесхоз.

В своем ответе администрация Солнечногорска подчеркнула, что вся эта работа по созданию городских лесов — право, а не обязанность муниципалитета. И работа эта предполагает вложение значительных материальных ресурсов в том числе на создание лесничеств в таких лесах, обеспечение их необходимой инфраструктурой и обслуживание лесных насаждений. Сейчас в бюджете Солнечногорска нет денег на это, сообщили чиновники: возможно, поэтому у них нет мотивации начинать работу с генпланом.

Таким образом, в ближайшее время лесовосстановлением участка напротив 14 микрорайона заниматься никто не будет.

Кроме нехватки денег, проблемой может стать бюрократия. В аналогичной истории с установлением границ городских лесов в Татарстане чиновники занялись перекладыванием ответственности друг на друга. Верховный суд Республики придерживается мнения, что отнесением лесов к защитным, установлением и изменением их границ занимается Рослесхоз. Но сам Рослесхоз считает иначе.

Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин в 2018 году утверждал: ни одного подобного приказа об объявлении леса городским Рослесхоз еще не издавало. Ведомство только издает приказы об определении количества лесничеств и установлении их границ на землях населенных пунктов — причем не по своему желанию, а на основании заявки и пакета документов органа местного самоуправления.