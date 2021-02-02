Замдиректора Клинского лесничества Александр Капер, просмотрев фотографии деревьев, сказал «Зеленоград.ру», что выводы о тяжести нанесенного вреда можно будет делать только весной, с началом вегетационного периода. Он уточнил, что обычно для гибели дерева нужны более серьезные повреждения.

По его словам, об умышленности повреждении говорить пока преждевременно: например, кору мог повредить лось или другие дикие животные, поточив когти. А следы горения могут быть последствиями лесного пожара или жарки шашлыков в лесу. Он отметил, что фотографий слишком мало для целого лесного массива, но сотрудники лесничества выедут на место и осмотрят все сами.

Капер считает, что людям, которые заметили повреждения на деревьях и уверены, что в отношении лесных насаждений совершается преступление, надо обращаться в полицию.