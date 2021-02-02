На деревьях напротив 14 микрорайона заметили зарубки, содранную кору и следы горения. Активисты опасаются уничтожения леса под застройку. В лесничестве предлагают для оценки ущерба подождать весны 02.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Активисты движения «Экооборона Московской области» опубликовали фотографии поврежденных деревьев в лесу между Алабушево и Зеленоградом, сразу за промзоной «Александровка» напротив 14 микрорайона. На стволах заметны следы горения, содранная кора, зарубки и следы от прибитых досок.

Местная жительница, сделавшая фото, опасается, что лес уничтожают намеренно, а активисты предположили, что впоследствии это позволит вырубить лес и застроить участок.

Лес относится к кадастровому кварталу 50:09:0110302. По данным интерактивной карты «Леса России» и Геопортала Подмосковья этот участок является землями лесного фонда. По закону их запрещается использовать в свободном обороте: не допускается заключение договоров купли-продажи, они не могут являться предметом залога. Такие участки могут быть только в аренде, концессии или бесплатном пользовании у физических и юридических лиц.

Замдиректора Клинского лесничества Александр Капер, просмотрев фотографии деревьев, сказал «Зеленоград.ру», что выводы о тяжести нанесенного вреда можно будет делать только весной, с началом вегетационного периода. Он уточнил, что обычно для гибели дерева нужны более серьезные повреждения.

По его словам, об умышленности повреждении говорить пока преждевременно: например, кору мог повредить лось или другие дикие животные, поточив когти. А следы горения могут быть последствиями лесного пожара или жарки шашлыков в лесу. Он отметил, что фотографий слишком мало для целого лесного массива, но сотрудники лесничества выедут на место и осмотрят все сами.

Капер считает, что людям, которые заметили повреждения на деревьях и уверены, что в отношении лесных насаждений совершается преступление, надо обращаться в полицию.

Читайте также
Рядом с Зеленоградом планировали вырубить более 100 гектаров леса. На конкурс никто не заявился, а один участок включили по ошибке
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, микрорайон 14, лес, алабушево, капер александр
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На деревьях напротив 14 микрорайона заметили зарубки, содранную кору и следы горения. Активисты опасаются уничтожения леса под застройку. В лесничестве предлагают для оценки ущерба подождать весны Новости
«Отдали миллион рублей». Как жители новостройки у Чёрного озера добились (почти) чистой воды Истории
Четыре высотных дома построят на месте снесенных «хрущевок» во 2-м микрорайоне. Это одобрила мэрия Новости
Капитальный ремонт Фирсановского моста остановился на неопределенный срок. Подрядчик пропал, на дороге пробки, пешеходы рискуют жизнью Новости
Во дворе первой «клюшки» снова планируют сделать многоэтажный паркинг. А можно сделать сквер для отдыха сотрудников Истории
Реконструкцию Панфиловского проспекта перенесли на 2022-2023 годы Новости
Еще пять зон отдыха планируют сделать в Зеленограде в 2022 году Новости
Предприниматели теперь обязаны указывать в чеках наименования товаров и услуг. Но треть до сих пор не готова к этому Новости
За падение ребенка между этажами суд взыскал с «Жилищника» 200 тысяч рублей Новости
Как в зеленоградских отделах полиции обращаются с задержанными на митингах. И как им можно помочь продуктами и вещами Истории
«Нет времени ни поесть, ни в туалет сходить, ни поспать». Как зеленоградские полицейские пытаются получить компенсации за огромные переработки Истории
Кофейня «Даблби» открылась на Центральной площади. Первую неделю работы скидка на кофе+выпечку/десерт Новости
В «Зеленопарке» по выходным можно будет сделать прививку от коронавируса Новости
Картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в подмосковных автобусах Новости
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково Истории
В Андреевке выключили светофор, из-за которого собирались пробки. Но его снова включат после модернизации Новости
Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами. А ведь мэрия обещала зимой делать на ней лыжню. Как вам эта идея? Новости
Согласован проект нового здания школы 1557 в третьем микрорайоне Новости
Торговый центр на Панифловском проспекте в 10 микрорайоне обещают открыть в марте. Там будет «Пятерочка» Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру