Активисты движения «Экооборона Московской области» опубликовали фотографии поврежденных деревьев в лесу между Алабушево и Зеленоградом, сразу за промзоной «Александровка» напротив 14 микрорайона. На стволах заметны следы горения, содранная кора, зарубки и следы от прибитых досок.
Местная жительница, сделавшая фото, опасается, что лес уничтожают намеренно, а активисты предположили, что впоследствии это позволит вырубить лес и застроить участок.
Лес относится к кадастровому кварталу 50:09:0110302. По данным интерактивной карты «Леса России» и Геопортала Подмосковья этот участок является землями лесного фонда. По закону их запрещается использовать в свободном обороте: не допускается заключение договоров купли-продажи, они не могут являться предметом залога. Такие участки могут быть только в аренде, концессии или бесплатном пользовании у физических и юридических лиц.
Замдиректора Клинского лесничества Александр Капер, просмотрев фотографии деревьев, сказал «Зеленоград.ру», что выводы о тяжести нанесенного вреда можно будет делать только весной, с началом вегетационного периода. Он уточнил, что обычно для гибели дерева нужны более серьезные повреждения.
По его словам, об умышленности повреждении говорить пока преждевременно: например, кору мог повредить лось или другие дикие животные, поточив когти. А следы горения могут быть последствиями лесного пожара или жарки шашлыков в лесу. Он отметил, что фотографий слишком мало для целого лесного массива, но сотрудники лесничества выедут на место и осмотрят все сами.
Капер считает, что людям, которые заметили повреждения на деревьях и уверены, что в отношении лесных насаждений совершается преступление, надо обращаться в полицию.