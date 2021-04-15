Купить технологичную одежду и обувь для бега фирмы ASICS в новом спортивном магазине «Страна бегунов» в корпусе 2033. Магазин не просто продает товары для спорта, здесь помогают подобрать экипировку для бега, чтобы спортсмен во время тренировок чувствовал себя комфортно и получал удовольствие от тренировки.