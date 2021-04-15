«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Попробовать знаменитый суп Том ям ресторане азиатской кухни «Тай Шань» (корпус 1624Б). Забронировать столик по тел: 8-499-717-61-31
Воспользоваться акцией «Здоровая мама — здоровый малыш» в медцентре «Норма ХХI». Цены на анализы и прием врачей снижены до конца апреля. Медцентр работает по адресу: Зеленоград, корпус 403А, этаж 2. Запись по телефонам: 8-495-944-53-53, 8-499-735-97-87, 8-964-583-06-60
Заказать уникальный букет в мастерской «Спелое лето». Для вас: разнообразные букеты для женщин и мужчин из сухофруктов, свежих фруктов, цветов, подарочные наборы. Есть доставка и самовывоз. Заказ также можно оформить на странице в инстаграм @buket_speloeleto
Попробовать пельмени ручной лепки в доставке готовой еды «Пироги_пельмени». При заказе 2 кг пельменей в подарок 10 штук перепечи с начинкой на выбор. Бесплатная доставка до двери. Заказ в директ на странице в инстаграм @pirogi_pelmeni
Успеть сходить на персональную выставку «Спасибо» зеленоградского фотографа Юлии Пасечник в КЦ «Зеленоград». Выставка работает до 22 апреля и посвящена работе зеленоградских медиков. Вход свободный.
Сделать стрижку в салоне красоты «Леди Шик» в корпусе 1004. 16-18 апреля при любом окрашивании стрижка в подарок у мастера Анастасии. Запись по телефону: 8-925-151-93-23. Время работы с 9 до 21.
Купить технологичную одежду и обувь для бега фирмы ASICS в новом спортивном магазине «Страна бегунов» в корпусе 2033. Магазин не просто продает товары для спорта, здесь помогают подобрать экипировку для бега, чтобы спортсмен во время тренировок чувствовал себя комфортно и получал удовольствие от тренировки.
Создать картину из эпоксидной смолы в виде листа монстеры 17 апреля на мастер-классе в детской игровой комнате «Игрушечная» (ЖК «Жемчужина Зеленограда», Георгиевский пр-т, 33 А, корпус 2). Стоимость 2500 рублей. Начало в 11:00. Длительность 2 часа. Запись по телефону 8-906-733-10-59 или в директ на странице в инстаграм @igrushe4naya
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. «Шейкер квиз» — это тематические интеллектуально-развлекательные командные игры в барах. Для членов клуба друзей — каждый 5 игрок команды играет в «Шейкер квиз» бесплатно.
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