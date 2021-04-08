«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Воспользоваться услугами сезонного хранения резины, шиномонтажом и бесплатной диагностикой подвески в «СТО Зеленоград». Запись по телефону: 8-499-490-45-26. Адрес: Алабушево, улица Овражная, дом 33
Получить скидку 20% в ресторане азиатской кухни «Тай Шань» (корпус 1624Б) на всё меню и винную карту в День рождения и семь дней после. Акция действует при предъявлении паспорта. Забронировать столик по тел: 8-499-717-61-31
Сходить в соляную пещеру «Мульти-Солька» в ТК «Панфиловский» (Панфиловский проспект, 6а)при салоне детской красоты «Мульти-ЧИК». Вмещает всего пять человек, стоимость от 160 рублей за сеанс 40 минут. Запись и информация по телефону: 8-495-921-89-00.
Воспользоваться услугами типографии «Никсон-Принт» и раскроить бумагу, картон, ткань, кожу, пенокартон, пенопласт и другие материлы для своих творческих идей. Информация и вопросы по тел: 8-495-979-18-14, 8-495-221-13-52
Записать ребенка на занятия в школу развития личности Надежды Твардовской. Открыт набор в группы 13-18 лет и 5-12 лет. Время занятий: понедельник и среда — младшие с 16 до 18, старшие с 18 до 20. В школе работает широкопрофильная команда специалистов. Проводятся занятия по: дефиле, актёрскому мастерству, пластике тела, светскому этикету, психологической подготовке, английскому языку и многому другому. Запись по телефону: 8-962-939-96-88.
Купить в магазинах для кондитеров «Тортоделия» все для выпечки: шоколад, сыры, масло, глазурь, пюре, декор, инструменты и многое другое. Адреса магазинов: Зеленоград, корпус 812 и деревня Голубое, Тверецкий проезд, дом 16 корпус 2. Есть доставка. Время работы с 9 до 21.
Обменяться растениями 10 апреля с 16 до 19 в библиотеке, корпус 232. Можно принести: взрослые растения, черенки, горшки (любые), удобрения. Растение или черенок должны быть в хорошем состоянии, без признаков болезней и вредителей. Обязательно нужно подписать. Регистрация по ссылке.
Сходить с ребенком на кукольный спектакль «Карлсон, который живет на крыше». 11 апреля в 15:00 в Zеленопарке, лаундж-зона у магазина ZARA. Вас будет ждать веселое представление от «прекрасного мужчины в самом расцвете сил» и его милого друга Малыша. Вход свободный.
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для участников клуба в бутике сладостей «В шоколаде» скидка 15% на весь ассортимент кондитерской. Партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру», кондитерская «В шоколаде», открылась в корпусе 355 в ноябре 2020 года и каждый день предлагает своим покупателям кофе и чай со свежими красивыми десертами и выпечкой ручной работы.
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