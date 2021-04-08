Сходить с ребенком на кукольный спектакль «Карлсон, который живет на крыше». 11 апреля в 15:00 в Zеленопарке, лаундж-зона у магазина ZARA. Вас будет ждать веселое представление от «прекрасного мужчины в самом расцвете сил» и его милого друга Малыша. Вход свободный.