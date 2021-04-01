«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Купить билет на Симфоническую сказку «Черная курица» — 11 апреля в КЦ «Зеленоград». Сказку прочитает актер Павел Рассомахин. Дирижер — Иван Рудин. Прозвучит музыка Г. Ф. Фаша, М.П. Мусоргского, Л. Боккерини, К.В. Глюка, Г. Ф.Генделя, П.И. Чайковского и др. Начало в 12:00. Стоимость билетов 350-700 рублей.
Сделать аромамассаж всего тела в студии красоты «Варвара-краса» (корпус 1512). Raindrop — одна из самых безопасных техник массажа. Это единая система, основанная на методах профилактики, терапии и реабилитации, и оказывающая противодействующее влияние на вирусы, бактерии и воспалительные процессы в человеческом организме. Запись по тел.: 8-929-975-12-90
Подготовиться к сдаче международных экзаменов в образовательном центре «Альбион». Корпоративное обучение европейским и восточным языкам для успешного ведения бизнеса и развития навыков сотрудников. Справки и запись по телефону: 8-916-659-16-06
Нарисовать картину вином 11 апреля на арт-вечеринке в ресторан баре «Philosofhia life». Стоимость участия 1500 рублей. Материалы, вино, забавные фото и ваш шедевр в рамочке включены в стоимость. Проводит вечеринку @art_marishok. Записаться на вечеринку можно в директ на странице ресторана в инстаграм @philosophia_zel
Подготовить велосипед, скейт, ролики, самокат к сезону в сервисных центрах «Велосеть 4sport». Корпус 1824, тел.: 8- 499 738-72-94 и корпус 445, тел.: 8-499-710-22-93. Время работы с 11 до 19. Понедельник выходной.
Сделать весенний букетик из сухоцветов 7 апреля на мастер-классе в детской игровой комнате «Игрушечная» (ЖК «Жемчужина Зеленограда», Георгиевский пр-т, 33 А, корпус 2). Будут использованы корзины, сухоцветы, губки цветочные. Стоимость 650 рублей. Начало в 18:00. Скидка на игровую после или до 50%. Запись по телефону 8-906-733-10-59 или в директ на странице в инстаграм @igrushe4naya
Сходить с ребенком на цирковое представление «Мозайка» 4 апреля в 15:00 в Zеленопарке. Море эмоций, невероятные трюки и акробатические номера. Место встречи в Лаундж-зоне у магазина Zara. Вход свободный.
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для участников клуба в салоне красоты «Персона Zеленопарк» скидка 10% на все услуги. Салон предлагает качественные бьюти-услуги талантливых парикмахеров-стилистов, визажистов и мастеров ногтевого сервиса. Салон красоты находится в ТРК «Zеленопарк»,вход Н, напротив магазина «М-Видео».Часы работы с 10.00 до 22.00.
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