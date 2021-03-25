«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Попробовать жареное мороженое и фрукты в темпуре в ресторане азиатской кухни «Тай Шань» (корпус 1624Б). В меню — мясо, птица и рыба, пельмени, лапша, супы, сочные овощи. Средний чек — 1000-1200 рублей. Время работы: понедельник-четверг, воскресенье с 12:00 до 00:00; пятница-суббота с12:00 до 2:00 ночи. Забронировать столик: 8-499-717-61-31
Сходить на занятия в Студию танцев и йоги «Феникс». Шесть направлений современных танцев для детей и взрослых, йога, растяжка. Подробнее на страничке студии @dancephoenix
Принять участие в большом игровом фестивале 27-28 марта в КЦ «Зеленоград». Для членов клуба «Зеленоград.ру» бесплатный вход.
Поменять образ в салоне «FrauBeautySalon» (корпус 622):заплести африканские косички, нарастить волосы, сделать красивый макияж и многое другое. Салон открыт 10:00 до 20:00 и работает по предварительной записи. Телефон для записи: 8-929-947-60-01 или в директ на странице инстаграм @fraubeautysalon
Научиться рисовать жидким акрилом в студии «Палитра увлечений» (Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 2). Мастер-класс пройдет 31 марта. Продолжительность занятия 2 часа. Стоимость от 2000 рублей. Все материалы и инструменты, включены в стоимость. Телефон для записи 8-985-763-86-15
Сходить с ребенком на акробатическое шоу «Звезды цирка». 28 марта в 15:00 в Zеленопарке. Место встречи: лаундж-зона у магазина ZARA. Вход свободный.
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для участников клуба в Медицинском центре «Норма XXI» скидка 20% на любое рентгенологическое исследование с расшифровкой на аппарате Titan 2000. С 7 до 8 утра скидка 15% на все виды анализов. Предложение действительно по понедельникам, средам и пятницам. Скидка 20% на консультации и исследование у специалистов по записи: Алексеева Маргарита Алексеевна (гинеколог, гинеколог-эндокринолог), Берковская Екатерина Сергеевна (уролог, андролог), Васина Ольга Ивановна (невропатолог), Родина Наталья Евгеньевна (УЗИ внутренних органов), Шеянов Сергей Витальевич (ортопед, травматолог, хирург). Тел: 8-495-944-53-53, 8-499-735-97-87
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