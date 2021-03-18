«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Сходить на открытые уроки в Студию танцев и йоги «Феникс» 22-28 марта. Шесть направлений современных танцев для детей и взрослых, йога, растяжка — всё по 150 рублей вместо 300. В том числе, новое направление: k-pop. Подробнее на страничке студии @dancephoenix
Записаться на общий курс дрессировки собак в школу «К9»: есть индивидуальные и групповые занятия. Занятия проходят в Зеленограде. Но инструктора школы могут выезжать в любой район Москвы и Московской области и проводить занятия на вашей территории. Запись и все вопросы по тел.: 8-964-648-74-19; 8-903-014-77-99 (Юрий)
Попробовать утку по-пекински с соусом Хойсин в ресторане азиатской кухни «Тай Шань» (корпус 1624Б). В меню — мясо, птица и рыба, пельмени, лапша, супы, сочные овощи. Средний чек — 1000-1200 рублей. Время работы: понедельник-четверг, воскресенье с 12:00 до 00:00; пятница-суббота с12:00 до 2:00 ночи. Забронировать столик: 8-499-717-61-31
Воспользоваться скидкой 20% на комплексную мойку на новой Автомойке LA Pro (Панфиловский проспект, 15). Автомойка работает с 9:00 до 21:00.
Найти занятие по душе в творческой студии «Луна»: изо-студия, вокал, актерское мастерство, йога, лепка из полимерной глины, мастер-классы и многое другое. Студия находится по адресу: деревня Голубое, Тверецкий проезд дом 17, Запись на занятия: 8-977-858-42-78
Справить день рождения или отметить детский праздник в «Игрушечной»: игровая комната для детей от 2 до 9 лет, кафе, игрушки. Есть услуги няни для детей от 2 лет. Игровая комната работает с 10:00 до 20:00 по адресу: ЖК «Жемчужина Зеленограда», Георгиевский пр-т, 33 А, корпус 2. Тел: 8-906-733-10-59.
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для участников клуба скидка 10% на услуги по оформлению мероприятий, создание подарочных наборов и просто красивые букеты по любому поводу от студии цветов «Jazz». Ежедневно с 9:00 до 21:00. Телефон: 8-926-334-6-334
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