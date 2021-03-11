«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Отпраздновать широкую масленицу в ресторане «Корчма Диканька» с 8 по 14 марта. Вас ждут: блины с ягодным «Фламбе», с творожно-банановой начинкой, с семгой, с красной икрой и мн. др. Акция: блины три штуки/ 100 рублей. Адрес: Савёлкинский проезд, дом 12. Телефон: 8-495-765-74-55.
Воспользоваться скидками на лечение и профилактику в Центре функциональной стоматологии (корпус 1557): с 15 февраля по 31 марта. Скидка 10% на профессиональную гигиену полости рта в понедельник, в субботу и воскресенье с 9:00 до 20:00. Скидка 5000 рублей на отбеливание зубов технологией Zoom-4 после снятия брекет-системы. Акция «Доброе утро» — скидка 15% на терапевтическое лечение у взрослых на первое лечение.
Заключить договор и зафиксировать цену на строительство дома или дачи в строительной компании «ДачаЗел». К лету будет дороже. Уже сейчас можно посетить офис продаж для подбора проекта и технологии строительства будущего дома. Адрес: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 17, стр. 1. График работы: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной. Тел: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
Отметить день рождения и получить скидку 20% на все меню и винную карту в ресторане китайской кухни «Тай Шань» (корпус 1624Б). В меню — мясо, птица и рыба, пельмени, лапша, супы, сочные овощи. Средний чек — 1000-1200 рублей. Время работы: понедельник-четверг, воскресенье с 12:00 до 00:00; пятница-суббота с12:00 до 2:00 ночи. Забронировать столик: 8-499-717-61-31
Подготовиться к сдаче международных экзаменов в образовательном центре «Альбион». Корпоративное обучение европейским и восточным языкам для успешного ведения бизнеса и развития навыков сотрудников. Справки и запись по телефону: 8-916-659-16-06
Отдать ребенка в группу по развивающей гимнастике в студии Jazz.uni dance (Андреевка, 31б). Результаты программы направлены на обеспечение гармоничного развития, формирования стопы, осанки, укрепления опорно-двигательного аппарата, развития моторики. Все упражнения выполняются под контролем тренера с высшим хореографическим образованием. Занятия по средам в 18:00. Запись по тел: 8-926-272-33-50 или в директ @jazz.uni_dance.
Записать ребенка на занятия по классическому балету в школу «Большой балет». Здесь ждут детей от 8 до 12 лет. Открытый урок пройдёт в театре РАМТ на театральной площади. Дети будут участвовать в нескольких спектаклях в рамках Летних балетных сезонов. Ученики станцуют в разных балетах с артистами театра им. Петипа.Для записи на подготовительные уроки и по всем вопросам переходите в директ @bolshoi.ballet.studio или звоните: 8-977-768-53-15
Научиться рисовать жидким акрилом и эпоксидной смолой в студии «Палитра увлечений» (Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 2). Мастер классы пройдут 17 и 21 марта. Продолжительность занятия 2 часа. Стоимость от 2000 рублей. Все материалы и инструменты, включены в стоимость занятия. Телефон для записи 8-985-763-86-15
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