18:00. Запись по тел: 8-926-272-33-50 или в директ

@jazz.uni_dance.





Отдать ребенка в группу по развивающей гимнастике в студии Jazz.uni dance (Андреевка, 31б). Результаты программы направлены на обеспечение гармоничного развития, формирования стопы, осанки, укрепления опорно-двигательного аппарата, развития моторики. Все упражнения выполняются под контролем тренера с высшим хореографическим образованием. Занятия по средам в