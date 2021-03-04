«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Подарить авторский букет из тюльпанов на 8 марта и купить подарочный сертификат в салоны красоты (Персона Лаб, студия эстетического взгляда, криосалон Cryo Mio, Beauty Bar) в мастерской Pro Fler Decor на площади Юности. В салоне лучшие тюльпаны по лучше цене. Оформить предзаказ можно в директ на странице @proflerdecor или по телефонам: 8-926-186-18-55, 8-906-045-11-70. Мастерская Pro Fler Decor — это авторские букеты, композиции и подарочные наборы из эко цветов.
Поужинать или заказать доставку в ресторане китайской кухни «Тай Шань» (корпус 1624Б). В меню — мясо, птица и рыба, пельмени, лапша, супы, сочные овощи. Средний чек на человека в «Тай Шане» — 1000-1200 рублей. Время работы: понедельник-четверг, воскресенье с 12:00 до 00:00; пятница-суббота с12:00 до 2:00 ночи. Забронировать столик: 8-499-717-61-31
Получить скидку 15% в Клубе красоты «Реформа», который открылся в корпусе 1011. Скидка предоставляется на все услуги: визаж, ногтевой сервис, эстетическую косметологию для лица и тела, чистку лица и многое другое. Телефон: 8-969-101-78-88
Записать ребенка на занятия в школу развития личности Надежды Твардовской. Открыт набор в группы 13-18 лет и 5-12 лет. Время занятий: понедельник и среда — младшие с 16 до 18, старшие с 18 до 20. В школе работает широкопрофильная команда специалистов. Проводятся занятия по: дефиле, актёрскому мастерству, пластике тела, светскому этикету, психологической подготовке, английскому языку и многому другому. Запись по телефону: 8-962-939-96-88.
Выиграть один из множества призов в «Монополии» в Макдоналдс*: квартиры в строящемся доме, путешествия, деньги и многое другое. Установите приложение Макдоналдс через App Store или Google Play, и возможно у вас будет шанс найти именно этот приз под стикером. *Сроки мероприятия — с 31.01.2021 по 08.03.2021. Установка приложения, участие не гарантируют выигрыш.
Попробовать настоящие бурятские буузы. До 10 марта при заказе от 20 бууз 5 бууз в подарок. Заказать можно в директ на странице инстаграм @buziki.ot.babuwki_zelenograd или по телефону: 8-924-359-92-33
Заказать в подарок десерт из клубники в бельгийском шоколаде. Бесплатная доставка по Зеленограду. Заказать можно сделать в директ на странице инстаграм @klubnika_zelenograd или по телефону: 8-991-703-68-58
Подарить сертификат в спа-салон Bali Spa Lux на массаж или спа-программу в исполнении балийских или тайских мастеров. Запись по телефону 8-499-755-92-82 или в директ на странице в инстаграм @balispa.lux. Адрес: улица Юности, корпус 315. Дарите подарки, которые впечатляют.
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для участников клуба в Салоне красоты Scissors Studio (Георгиевский проспект, дом 33, корпус 2) действует скидка 15% на первое посещение, а при каждом следующем начисляются бонусные баллы, которыми можно будет оплатить часть услуг. В салоне открыты три зала: парикмахерский, зал ногтевого сервиса и косметологи. Запись по телефону: 8-926-729-79-89
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