«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Заказать заранее авторский букет на 8 марта и купить сертификат в салон красоты в мастерской Pro Fler Decor на площади Юности. Оформить предзаказ и получить лучшие цветы по лучшим ценам можно в директ на странице @proflerdecor или по телефонам: 8-926-186-18-55, 8-906-045-11-70. Мастерская Pro Fler Decor — это необычные авторские букеты, интерьерные композиции из сухоцветов, а также большой выбор первоцветов к празднику.
Воспользоваться скидками на лечение и профилактику в Центре функциональной стоматологии (корпус 1557): с 15 февраля по 31 марта. Скидка 10% на профессиональную гигиену полости рта в понедельник, в субботу и воскресенье с 9:00 до 20:00. Скидка 5000 рублей на отбеливание зубов технологией Zoom-4 после снятия брекет-системы. Акция «Доброе утро» — скидка 15% на терапевтическое лечение у взрослых на первое лечение.
Заключить договор и зафиксировать цену на строительство дома или дачи в строительной компании «ДачаЗел». Весной будет дороже. Уже в феврале-марте можно посетить офис продаж для подбора проекта и технологии строительства будущего дома. Адрес: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 17, стр. 1. График работы: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной. Тел: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
Поучаствовать в фотоконкурсе к 8 марта и получить призы от партнеров ресторана The Ох. Условия участия на странице ресторана в инстаграме. Победительниц конкурса в семи номинациях определит голосованием жюри из представителей компании партнеров акции. А 7 марта в прямом эфире на странице @theox_zelenograd будут награждены победительницы и выбрана Мисс THE OX 2021.
Подумать заранее о школьном выпускном и забронировать зал в спортивном комплексе «Космос». Школьный выпускной — значимый праздник для каждого ребёнка. Причём важна не только официальная часть мероприятия, но и дальнейшее празднование. Развлекательная программа составляется индивидуально, возможна организация выездного уличного мероприятия. Узнать информацию и забронировать выпускной в «Космосе» можно по телефону: 8-906-753-77-27
Выиграть один из множества призов в «Монополии» в Макдоналдс*: квартиры в строящемся доме, путешествия, деньги и многое другое. Установите приложение Макдоналдс через App Store или Google Play, и возможно у вас будет шанс найти именно этот приз под стикером. *Сроки мероприятия — с 31.01.2021 по 08.03.2021. Установка приложения, участие не гарантируют выигрыш.
Доверить уборку квартиры, дома, офиса, мытье окон, уборку территории, генеральную уборку клининговой компании «Dias Clean». Получить скидку от 10% на профессиональную уборку. Компания гарантирует, что уборка будет производиться только с использованием высококачественных чистящих средств и эффективного, современного оборудования. Тел. 8-495-233-03-28, 8-985-233 03 28. Время работы с 9 до 22.
Провести активно время с друзьями в лазертаг арене «Заряд»: лазертаг, пневматика, интерактив и стрельба из лука. Для вас: детские праздники, комната отдыха до 30 человек, фотозона, обучение стрельбе из пневматики и лука, корпоративные мероприятия, выездные игры в лазертаг. Адрес: Зеленоград, корпус 1514 (3 этаж). Тел: 8-926-750-84-41
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для участников клуба Студия «Woman's Beauty & Cryo» действует скидка 25% на три вида услуг: BB Glow Treatment — придаёт лицу ровный цвет, сужает поры, разглаживает мелкие морщинки и увлажняет кожу. Перманентный макияж и криосауну — процедуру для омоложения и оздоровления организма. Адрес: улица Лётчика Полагушина, корпус 219. Телефоны: 8-977-959-52-35 8-985-937-85-80
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