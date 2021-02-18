«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Позаботиться о своем любимце с ветклиникой «Раденис». С 23 февраля по 1 марта стерилизация с хорошей скидкой. Кастрация кота 900 руб, стерилизация кошки 2500 руб, кастрация собак осуществляется с 30% скидкой от прайса. Все операции проводятся только по предварительной записи для подписчиков ветеринарной клиники в ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Важно! Ветклиника «Раденис» не работает по предоплате, не просит заранее перевести деньги на карту. Оплата производится исключительно в день операции. Подробности участия в акции Spay day читайте на страницах в соцсетях ветклиники.
Помыть машину на автомойке «Люкс» (корпус 532) от 280 рублей. Автомойка работает с 9:00 до 22:00. Тел: 8-926-586-31-91. Пока ваш автомобиль моется, выпейте кофе в кафе.
Сходить за покупками в ТЦ «Грин» (корпус 1550). Открылись новые точки: магазин товаров для домашних животных «Зоозавр», новый магазин для взрослых и детей «Ух ты», пункт выдачи Ozon, киоск «Милти», где продаются готовые блюда для здорового питания. В торговом центре, сейчас проходят сезонные акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%.
Воспользоваться услугами типографии «Никсон-принт», где можно заказать: листовки, флаеры, буклеты и брошюры, билеты, визитки, интерьерные плакаты, наклейки и прочее. Изготовить наружную рекламу. Так же в «Никсон-принт» можно заказать настольные перегородки для офисов из прозрачного поликарбоната и защитные лицевые щитки. Телефоны: 8-495-979-18-14, 8-495-221-13-52
Посетить бесплатные занятия в фитнес клубе Pro Club: 18 февраля — «Королевская осанка», Interval. 19 — февраля самооборона для девушек. Запись на ресепшн клуба или в директ на странице в инстаграм @pro_club_zelenograd
Сходить 28 февраля на ResinАрт-свидание (21+) в школу рисования «Палитра» (Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 2, 17-й микрорайон) и вместе сделать красивое панно из эпоксидной смолы. Опыт рисования не требуется. Продолжительность 2 часа. Стоимость 5500 рублей. Все материалы и инструменты включены в стоимость занятия. Запись на занятия по тел. 8-495-763-86-15
Порадовать близкого человека букетом из нового цветочного киоска «Buket Today» в ТРЦ Zelenopark. В киоске представлен широкий ассортимент свежесрезанных цветов. Там работают дизайнеры-флористы, которые создадут для вас авторские тематические и подарочные цветочные композиции.
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для участников клуба друзей Зеленоград.ру в центре функциональных тренировок «Космос» действует скидка 10% при покупке абонемента. Стоимость абонементов: 4 занятия —2200 рублей, 8 занятий —4000, 12 занятий —4800, Безлимит —5000. Первая тренировка проходит бесплатно. Адрес: проезд 687, дом 15, корпус 3 (заезд через ул. Школьная с Георгиевского проспекта)Тел: 8-905-719-08-36
Добавьте свою информацию в этот обзор — пишите на reklama@zelenograd.ru или в вотсап 8-926-100-81-67.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Жители Голубого потребовали от застройщиков запустить школьный автобус до Зеленограда и Андреевки Новости
Реконструкцией 19-го микрорайона за сорок миллиардов займётся компания «Альтстрой». Все остальные жилые дома (и не только) в Зеленограде строит тоже она Новости
Навес над теннисными столами во дворе 12 микрорайона рухнул из-за залезших наверх детей. Но это не точно Новости
Лес напротив 14-го микрорайона пока не будут восстанавливать, потому что в Солнечногорске не хотят брать его на баланс. Жители Зеленограда предлагают присоединить его к нашему городу Истории
Бесплатные занятия по русскому языку, чтобы подготовиться к «Тотальному диктанту» — каждую пятницу в библиотеке Афиша
Студия Fluff Coffee приглашает на кофейный мастер-класс. Скидка для клуба друзей «Зеленоград.ру» Афиша
Арендовать помещения под семинар, выпускной или концерт теперь можно через сайт мэрии. Список площадок и цены в Зеленограде Новости
Благотворительный концерт в пользу семьи из Зеленограда, потерявшей дом в пожаре, — 18 февраля. Glafira Band, «Дикое поле», Сергей и Анастасия Рубашкины Афиша
Жительница нового микрорайона под Зеленоградом создала петицию за строительство недостающих детсадов и школ в Московской области. В её большом списке девять точек рядом с нашим городом Истории
На некоторые квартиры в домах, которые снесут по программе реновации, подняли цены. Покупателей завлекают перспективой получения «трёшки» вместо «двушки» Новости
Рядом с Зеленоградом вырубят 13 гектаров леса. Обследование показало, что там почти не осталось живых деревьев Новости