Выиграть один из множества призов в «Монополии» в Макдоналдс*: квартиры в строящемся доме, путешествия, деньги и многое другое. Установите приложение Макдоналдс через App Store или Google Play, и возможно у вас будет шанс найти именно этот приз под стикером. *Сроки мероприятия — с 31.01.2021 по 08.03.2021. Установка приложения, участие не гарантируют выигрыш.