«Советы» прошлой недели
В рубрике «Советы» рассказываем о полезных и новых местах, скидках и акциях в Зеленограде. Вот что мы советуем сделать.
Заняться танцами, йогой или растяжкой в Студии «Феникс» (корпус 454). Пробное занятие в подарок, а для студентов дополнительная скидка 500 руб на абонемент на 8 занятий. Есть группы для новичков: детей с 6 лет и взрослых. Записаться по тел: 8-985-462-78- 37 или в директ @dancephoenix.
Выиграть один из множества призов в «Монополии» в Макдоналдс*: квартиры в строящемся доме, путешествия, деньги и многое другое. Установите приложение Макдоналдс через App Store или Google Play, и возможно у вас будет шанс найти именно этот приз под стикером. *Сроки мероприятия — с 31.01.2021 по 08.03.2021. Установка приложения, участие не гарантируют выигрыш.
Записаться на тренинг и онлайн курс «Девочка, девушка, женщина». Этот курс в школе моделей Надежды Твардовской про уверенность и любовь к себе через: визуальное искусство, хореографию, психологию, дефиле, движение и здоровую осанку. Для каждой девочки, девушки и женщины. Запись по телефону: 8-962-939-96-88
Записаться в студию танца Jazz.uni dance на пробный урок. Занятия проводит педагог с высшим хореографическим образованием. Открыт набор в группы: jazz, salsa, lady style, гимнастика — для взрослых и гимнастика, современные танцы — для детей. Занятия проходят по средам и субботам только по записи. Запись в директ @jazz.uni_dance или по телефону: 8-926-272-33-50. Студия находится по адресу: Андреевка, дом 31 б
Сохранить красоту, продлить молодость и здоровье вашей кожи в медицинском центре «ЭстеДи». Врачи-косметологи высшей категории проводят все виды косметологических процедур для тела и лица. Адрес: Зеленоград, корпус 1515. Телефон: 8-495-131-51-50. Подписывайтесь на социальные сети «ЭстеДи», чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм.
Заказать авторские букеты в мастерской флористики и декора Pro Fler Decor на площади Юности, дом 5, ТЦ «Пилигримм». Здесь вас ждут: интерьерные композиции, ЭКО цветы, креативные, стильные букеты по поводу и без. Закажи на @proflerdecor или по телефону 8-926-186-18-55, 8-906-045-11-70 и букет будет ждать тебя. Дарите положительные эмоции.
Получить купон до 500 рублей на следующую покупку с 8 февраля по 14 марта (включительно) в магазинах «Я сама». Купон можно использовать сразу после получения. Скидка по купонам не суммируется с другими купонами, скидками по дисконтным картам, другими акциями и другими скидками.
Сходить в барбершоп TopGun. Любые стрижки и укладки, груминг бороды, королевское бритье. Здесь используют в работе профессиональное оборудование и элитные средства по уходу за волосами. Салоны расположены по адресам: площадь Юности, дом 2. Телефон для записи 8-916-448-24-44 и корпус 1805. Телефон для записи 8-905-720-04-44.
Вступить в клуб друзей «Зеленоград.ру» здесь. Для друзей клуба скидка 20% на первый месяц обучения в международной школе математики и программирования «Алгоритмика». Курсы по созданию веб-сайтов, геймдизайну, визуальному программированию и языку Python. Современные методики преподавания и игровой вовлекающий формат. Собственнаяобразовательная IT-платформа. Приглашают детей от 6 до 17 лет. Занятия проходят по адресам: площадь Юности, дом 2 строение 1 и в корпусе 1649.
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