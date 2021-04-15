В ТЦ «Иридиум» скоро откроется новый магазин «ВкусВилл». На фасаде ТЦ и над помещением будущего магазина уже есть вывеска, но точной даты открытия пока нет. Как уточнили «Зеленоград.ру» в пресс-службе сети, помещение нового магазина уже готово, сейчас они ждут только подтверждения от администрации «Иридиума».