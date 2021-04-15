В «Зеленопарке» скоро откроется магазин датской сети Jysk с товарами для дома и сна
В ТЦ «Иридиум» скоро откроется новый магазин «ВкусВилл». На фасаде ТЦ и над помещением будущего магазина уже есть вывеска, но точной даты открытия пока нет. Как уточнили «Зеленоград.ру» в пресс-службе сети, помещение нового магазина уже готово, сейчас они ждут только подтверждения от администрации «Иридиума».
Фото: Леонид Ханбеков
Фото: Леонид Ханбеков
Сейчас в магазине открыты вакансии продавцов с зарплатой 45-55 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Откликнуться можно, заполнив анкету на сайте магазина. Магазин в «Иридиуме» станет 16-м «Вкусвиллом» в Зеленограде.
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