Представитель Jysk сказал, что с «Икеей» их сравнивать не надо, так как они «не совсем и конкуренты», но сравнение неизбежно. Например, в Jysk нет кухонной мебели и технике (вообще раздела "кухня" нет на сайте), а в ассортименте товаров для ванной комнаты нет мебели и сантехники - в основном аксессуары, зеркала и полотенца. С другой стороны, стилистика Jysk и Ikea похожа, к интерьеру одного бренда можно подобрать дополнительный элемент из ассортимента другого. Ну и неоспоримый плюс - "Зеленопарк" ближе "Меги".