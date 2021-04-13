В «Зеленопарке» скоро откроется магазин датской сети Jysk с товарами для дома и сна 13.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В конце апреля в ТЦ «Зеленопарк» планируется открытие магазина датской сети Jysk (читается «Юск»). В первую очередь здесь продаются матрасы, одеяла и подушки, а также мебель, ковры и предметы декора.

Что будет в магазине

Коллекции Jysk в скандинавском стиле: здесь много дерева и натуральных материалов, светлые оттенки, простые принты, однотонные ткани, прямые линии и минимум деталей.

Также в Jysk большой ассортимент садовой мебели: фонарики, работающие от солнечной батарейки, плетеные кресла, наборы из столов и стульев, гамаки, раскладные стулья, детские батуты, зонтики от солнца.

Есть шторы и занавески, коврики для ванны и предметы декора (например, ароматические свечи и искусственные цветы). Из мебели — диваны, кровати, обеденные столы и рабочие кресла.

Представитель Jysk сказал, что с «Икеей» их сравнивать не надо, так как они «не совсем и конкуренты», но сравнение неизбежно. Например, в Jysk нет кухонной мебели и технике (вообще раздела "кухня" нет на сайте), а в ассортименте товаров для ванной комнаты нет мебели и сантехники - в основном аксессуары, зеркала и полотенца. С другой стороны, стилистика Jysk и Ikea похожа, к интерьеру одного бренда можно подобрать дополнительный элемент из ассортимента другого. Ну и неоспоримый плюс - "Зеленопарк" ближе "Меги".

Ещё один плюс нового магазина — он частично сможет заменить ассортимент закрывшегося Zara Home.

Сейчас в Jysk в "Зеленопарке" требуются продавцы-консультант с зарплатой от от 40 тысяч до вычета налогов.

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Метки:
магазины, зеленопарк, мебель, новое место
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