В магазине работает доставка: 200 рублей по Зеленограду до подъезда. При покупке на сумму от 3-х тысяч рублей доставка бесплатная.

По будням с 9:00 до 14:00 скидки 5% на весь товар покупателям с социальной картой.



Бесплатно дается скидочная карта — 3% от стоимости товара. При покупке от 5 тыс. рублей скидка составит 5%, от 10 тыс. — 7%, от 25 тыс. — 10%.

Магазин хозяйственных товаров «Хозмаркет»

Адрес: Зеленоград, корпус 2020, отдельно стоящее здание рядом с автобусной остановкой «Ледовый дворец», за корпусом 2019

Время работы: 9:00-21:00

Телефон: 8-498-672-88-72 (добавочный 5)

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