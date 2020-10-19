«Хозмаркет» открылся недавно и работает в корпусе 2020 — это отдельно стоящее здание рядом с автобусной остановкой «Ледовый дворец», за корпусом 2019. Время работы с 9:00 до 21:00. Здесь есть практически всё, что нужно для хозяйства и ремонта — от самых нужных мелочей до редких товаров — в формате «магазин у дома». И по вполне разумным ценам. Есть скидки и доставка. Показываем, что внутри.
Яркую вывеску на здании не пропустишь: слева — «Пятерочка», справа — хозяйственный. Надо подняться на второй этаж. «Надо же, я и не знал, что здесь такой хороший магазин» — это стандартная реакция впервые зашедших покупателей. Выбор и правда обширный.
Товары распределены по отделам: бытовая химия, посуда, хозтовары, электрика, сантехника, сад-огород, инструменты, скобяные изделия и так далее. Зал светлый и удобный. При входе ковровые дорожки, искусственные цветы, а также нечастые в магазинах сменные сумки для хозяйственных тележек. Далее идут товары для уборки, приготовления еды и интерьера. Много вариантов клеенок. Есть модные прозрачные пленки для столов, защищающие мебель от царапин и ударов. Тонкая стоит 265 рублей за метр, потолще — 725 за метр. Много форм для выпечки, контейнеров, наборов для специй, пластиковых полочек, подставок, банок и крышек для консервирования (есть и закаточные машинки).
Из посуды отметим выбор сковородок, в том числе с титановым напылением. Небольшая блинница стоит 280 рублей. В ассортименте — супницы, пельменницы, казаны. Есть электрические и механические мясорубки. Любопытно, что механические пользуются сейчас повышенным спросом — об этом говорят продавцы. Для электрических мясорубок имеются сменные ножи. В том же отделе неплохой выбор электрочайников и пароварок.
В отделе бытовой химии есть, среди прочего, эксклюзивные средства для стирки, уборки и мытья посуды, в том числе экспресс-действия, — их ищут специально, они считаются очень качественными. Это израильские Bagi и Unicum и американский Amway.
В отделе сантехники нетипично хороший для небольших магазинов — выбор смесителей, арматуры, фурнитуры, сифонов, шлангов, леек и прочего. Есть сантехника брендов Frap (Китай), Elghansa (Германия), Melana (Россия). Имеются унитазы, сушилки для белья, полки на ванну, коврики резиновые и текстильные, в том числе итальянские гобеленовые. Они подороже обычных, зато красивые, и рисунок не стирается.
В отделе электрики — провода, кабели, дрели, розетки накладные и врезные, выключатели, лампы, в том числе светодиодные, люминесцентные и галогенные. Есть светильники настольные и с прищепками, торшеры, а также симпатичные детские ночники, работающие от аккумуляторов и usb-кабеля. «Улитка» — 685 рублей, «собачка» — 555. Хороший выбор люстр, можно найти интересные дизайнерские решения под свой интерьер. Ассортимент будет ещё расширяться, говорят о люстрах в магазине. Среди настенных часов — их достаточно много — тоже есть красивые варианты.
Для ремонта — разнообразные саморезы, гвозди, шурупы, винты, болты, замки, ручки, крючки, мебельная фурнитура, штифты, кронштейны. Есть держатели для телевизоров. Большой плюс — не надо далеко ездить за каждой мелочью в строительные гипермаркеты. Цены на скобяные изделия достаточно низкие, как и на инструменты — молотки, плоскогубцы, ключи, шуруповерты. В ассортименте — монтажные клеи, пены, герметики, кисти, валики, шпатели, штукатурка, шпаклевка, лаки и краски. Есть подложка под ламинат.
В дачном отделе — семена, садовый инвентарь и аксессуары, в том числе лопаты, грабли, шланги, плодосборники, укрывная пленка, шпалеры, арки, дуги, декоративные заборы. Есть дачные плитки и сменные конфорки, а также туристические с керамической горелкой. А также наборы для шашлыков — мангалы, уголь.
Есть и мебель: стулья, табуретки (в том числе детские), раскладушки, пластиковые комоды, деревянные этажерки, обувницы, цветочницы, полки.
Заодно можно купить всякие нужные мелочи — мыло, крем, резиновые перчатки, салфетки, губки, вешалки, щетки, мочалки.
В магазине работает доставка: 200 рублей по Зеленограду до подъезда. При покупке на сумму от 3-х тысяч рублей доставка бесплатная.
По будням с 9:00 до 14:00 скидки 5% на весь товар покупателям с социальной картой.
Бесплатно дается скидочная карта — 3% от стоимости товара. При покупке от 5 тыс. рублей скидка составит 5%, от 10 тыс. — 7%, от 25 тыс. — 10%.
Магазин хозяйственных товаров «Хозмаркет»
Адрес: Зеленоград, корпус 2020, отдельно стоящее здание рядом с автобусной остановкой «Ледовый дворец», за корпусом 2019
Время работы: 9:00-21:00
Телефон: 8-498-672-88-72 (добавочный 5)
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