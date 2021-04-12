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После зимы на газонах обнаружили рекордное количество мусора. В управе считают — из-за карантина, а префект думает, что проблема в людях 12.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В этом году при таянии снега на газонах обнаружилось рекордное количество мусора. Из-за окурков на придомовых территориях не видно земли, сказал первый замглавы управы района Савёлки Сергей Князев.

«Не знаю, с чем это связано: видимо, с тем, что люди много сидели дома. Культура у нас, к сожалению, пока не на высоком уровне», — сказа он в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня». По его словам, каждый день работники управы собирают мешки мусора.

Префект Анатолий Смирнов связал большое количество мусора в городе не с карантином, а с привычками людей в принципе. Он отметил, что оттаявшие бутылки, банки, окурки валяются не только во дворах, но даже на Центральном проспекте.

«После реконструкции проспект практически весь уставлен урнами, и на каждом шагу здесь есть куда выбросить мусор. Во время уборки порой хотелось людей спросить: самим смотреть на это не противно? Что мешает донести окурок или пакет из-под сока до ближайшей урны?» — недоумевает префект.

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По-вашему, этой весной на улице больше мусора, чем в прошлые годы?
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Метки:
Смирнов Анатолий Николаевич, уборка улиц и дворов, благоустройство, Князев Сергей Валерьевич
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 18:01
А я согласна со Смирновым. Культуры нет. Ну почему окурки бросают не в урну, а рядом с ней? Думаю, что каждый видел такую картину: стоит урна, а вокруг толстый слой из окурков.
Пивные банки, пакеты от чипсов, банки от пепси и тому подобное оставляют на скамейке или просто бросают на землю...а рядом стоит мусорка...Вот почему не выбросить в мусорку?
Чисто не там где убирают, а там где не мусорят!
Но видно произошёл сбой в матрице...
А иначе я не знаю как объяснить такое поведение когда мусорят там где живут
Степанова Ольга
10 часов назад
Только вчера утром наблюдала картину- на остановке возле "Ольги" курит молодой человек интеллигентного вида, рядом- урна. Докурил, бросает окурок под колеса автобуса. Что у человека в голове-непонятно.
Свити ***
9 часов назад
А не надо пускать в столицу и МО всех подряд из провинции. Да простят они меня, но культура их оставляет желать лучшего...
Паша Гесс
9 часов назад
1. Кругом одно быдло.
2. Ветер разносит мусор из открытых баков.
выборы таеще
8 часов назад
нужно еще пару ярдов освоить и поставить гранитные мусорки!!!!!!!! срочно!!!!!!!! а то бордюры то уже не поменяешь каждый год... палево сильное!!
A T
3 часа назад
Ну уж не одно быдло, но много его, и не нужно кивать на регионы. Тот случай, когда согласна с префектом. Нет урн на каждом шагу, уборка-из-наших-налогов - пусть коммунальщики за нами убирают, карантин, урны переполнены и т.д. - это отмазки, если речь о том, что конкретно здесь и сейчас что-то человеку не позволяет донести мусор до ближайшего контейнера. Если человек себя не уважает, он(а) и среду обитания уважать не будет, это для него/неё не ценность.
Олег Ганьшонков
2 часа назад
Всегда были культурные и некультурные. Только сейчас полная безнаказанность для вторых. Даже ещё больше, сейчас виноватыми выставляются культурные.
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