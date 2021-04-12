В этом году при таянии снега на газонах обнаружилось рекордное количество мусора. Из-за окурков на придомовых территориях не видно земли, сказал первый замглавы управы района Савёлки Сергей Князев.

«Не знаю, с чем это связано: видимо, с тем, что люди много сидели дома. Культура у нас, к сожалению, пока не на высоком уровне», — сказа он в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня». По его словам, каждый день работники управы собирают мешки мусора.

Префект Анатолий Смирнов связал большое количество мусора в городе не с карантином, а с привычками людей в принципе. Он отметил, что оттаявшие бутылки, банки, окурки валяются не только во дворах, но даже на Центральном проспекте.

«После реконструкции проспект практически весь уставлен урнами, и на каждом шагу здесь есть куда выбросить мусор. Во время уборки порой хотелось людей спросить: самим смотреть на это не противно? Что мешает донести окурок или пакет из-под сока до ближайшей урны?» — недоумевает префект.