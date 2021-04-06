Чем будет заниматься контактная группа

Сейчас на сайте комплекса по переработке отходов рядом с Поварово (КПО «Нева») опубликованы положение о работе общественного совета, который будет контролировать работу и работу предприятия, а также анкета кандидата в этот совет. В документе указано, что контактная группа нужна для наиболее эффективного взаимодействия с общественной палатой Солнечногорского округа, общественными организациями и местными жителями. Вот чем будут заниматься члены группы:

мониторить строительство и работу КПО на соответствие экологическим нормам и стандартам (выездные заседания должны будут проводиться не реже раза в два месяца);

участвовать в рассмотрении «вопросов, вызвавших повышенный общественный резонанс», и вносить предложения по решению этих вопросов;

рассказывать людям о работе компании, ведущей строительство;

анализировать общественное мнение;

рассматривать и обсуждать инициативы граждан и общественных объединений по работе КПО.

У членов группы будет право знакомиться с документами и материалами по вопросам, которые обсуждаются на заседаниях, и одновременно обязанность сохранять конфиденциальность полученной информации. Решения контактной группы будут носить рекомендательный характер.

По словам представителя компании «ЭкоЛайн», которая ведет строительство, у общественников будет доступ на предприятие при предварительном согласовании визита.