Начался прием заявок в общественный совет по контролю за мусорным комплексом рядом с Поварово. Участников выберут по конкурсу 06.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Подать заявку на вступление в общественный совета по контролю за строительством и работой комплекса по переработке отходов рядом с Поварово можно до до 25 апреля. Орган назвали «контактной группой», она будет состоять из 15-20 человек, сейчас подано уже около десяти заявок. Общественники будут следить за соблюдением экологических норм при строительстве и работе КПО, анализировать общественное мнение и реагировать на острые вопросы.

Чем будет заниматься контактная группа

Сейчас на сайте комплекса по переработке отходов рядом с Поварово (КПО «Нева») опубликованы положение о работе общественного совета, который будет контролировать работу и работу предприятия, а также анкета кандидата в этот совет. В документе указано, что контактная группа нужна для наиболее эффективного взаимодействия с общественной палатой Солнечногорского округа, общественными организациями и местными жителями. Вот чем будут заниматься члены группы:

  • мониторить строительство и работу КПО на соответствие экологическим нормам и стандартам (выездные заседания должны будут проводиться не реже раза в два месяца);
  • участвовать в рассмотрении «вопросов, вызвавших повышенный общественный резонанс», и вносить предложения по решению этих вопросов;
  • рассказывать людям о работе компании, ведущей строительство;
  • анализировать общественное мнение;
  • рассматривать и обсуждать инициативы граждан и общественных объединений по работе КПО.

У членов группы будет право знакомиться с документами и материалами по вопросам, которые обсуждаются на заседаниях, и одновременно обязанность сохранять конфиденциальность полученной информации. Решения контактной группы будут носить рекомендательный характер.

По словам представителя компании «ЭкоЛайн», которая ведет строительство, у общественников будет доступ на предприятие при предварительном согласовании визита.

Как попасть в контактную группу

В положении указано, что контактная группа формируется на конкурсной основе. Для проведения конкурса ООО КПО «Нева» создаст конкурсную комиссию, в нее войдут директор компании, ее представители и представители Общественной палаты Солнечногорского округа в составе 10 человек (из расчета 30/70%).

Выдвинуть кандидатуры для участия в работе группы может сама Общественная палата или общественные объединения, зарегистрированные на территории Солнечногорского округа и занимающиеся защитой общественных интересов. В компании КПО «Нева» «Зеленоград.ру» сообщили, что самовыдвиженцы тоже могут присылать заявки, всем кандидатам обещают ответить в любом случае.

Политические партии не могут выдвигать своих кандидатов. Также членами группы не могут быть чиновники и сотрудники КПО «Нева». Срок полномочий членов группы — два года.

Анкета участника, которую можно скачать и заполнить, также опубликована, а еще нужно заполнить согласие на обработку персональных данных. В анкете есть поля не только про контактные и паспортные данные, но и о месте работы, общественной работе, образовании, грантах и выступлениях.

Отправить заполненные документы можно по адресу info@kpo-neva.ru, уточнить подробности можно по телефону 8-916-330-59-17.

Что будет в Поварово

Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, начали строить в конце января. Его намерены запустить в конце 2021 года. На предприятии планируется открыть 526 рабочих мест.

Проектная мощность завода рядом с Поварово — 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75 процентов, по данным ТАСС, будет идти на утилизацию:

  • 21% - отправят на переработку, в том числе пластик, бумага и картон, стекло, металл и жесть
  • 30% - на компостирование в технический грунт
  • 25% - перерабатываться в RDF-топливо

Сложно сказать, насколько можно верить этим цифрам. Руководитель компании «Эколайн» Евгений Шибаев считает, что перерабатывать 75% отходов это хорошо, потому что «опережает целевые показатели нацпроекта „Экология“». При этом на аналогичном КПО, который строил «Эколайн» такую глубину переработки только собираются достичь после запуска второй очереди комплекса по производству RDF-топлива. До этого там перерабатывали до 50% мусора. А два года назад руководитель компании «РТ-инвест» Андрей Шипелов, которая, в частности, строит мусоросжигательные заводы, говорил, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора.

Местные жители неоднократно протестовали против строительства комплекса по переработке отходов в Поварово. В октябре 2020 года судья зеленоградского суда Алевтина Романовская отказала активистам, которые пытались оспорить положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданной в Министерстве природопользования Московской области для КПО рядом с Поварово. По их мнению, эксперты не учли ряд важных моментов: ошибки в проектной документации из-за копирования с другого документа, неподходящие почвы, неучтенные водные объекты и непрозрачность решений.

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Метки:
экология, раздельный сбор, поварово, комплекс по переработке отходов (кпо)
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