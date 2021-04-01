Следователи задержали второго мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летнего московского студента в Брехово. Подросток оказался там, потому что вместе с подозреваемыми и их знакомой женщины выпивал в одной из квартир в деревне.
По данным следствия, после застолья мужчины и подросток ушли из квартиры, на улице между ними произошла ссора. Оба взрослых многократно ударили студента ножом, от полученных травм он скончался на месте. Мужчины после этого скрылись, сейчас они оба задержаны, следователь будет ходатайствовать об отправке их в СИЗО.
Тело подростка нашли рано утром 30 марта на пустыре в Брехово. «Московский комсомолец» указывал, что подозреваемыми стали жители Москвы — им 21 и 22 года. В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), следователи допрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза.