Следователи задержали второго мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летнего московского студента в Брехово. Подросток оказался там, потому что вместе с подозреваемыми и их знакомой женщины выпивал в одной из квартир в деревне.

По данным следствия, после застолья мужчины и подросток ушли из квартиры, на улице между ними произошла ссора. Оба взрослых многократно ударили студента ножом, от полученных травм он скончался на месте. Мужчины после этого скрылись, сейчас они оба задержаны, следователь будет ходатайствовать об отправке их в СИЗО.