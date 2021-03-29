Почему это не самый полезный подарок

Осенью 2020 года Сергей Собянин заявил, что пациентам на дому с пневмонией по решению врача бесплатно дадут пульсоксиметры, чтобы они могли сами оценивать уровень насыщения крови кислородом. По словам мэра, это ключевой показатель для оценки состояния при коронавирусе.

Заведующий кардиореанимацией ГКБ 29, доктор медицинских наук Алексей Эрлих тогда объяснил «Зеленоград.ру», что, по его мнению, массовая раздача пульсоксиметров может привести к необоснованному росту вызова «скорых»: «Если без пульсоксиметров „скорую“ вызывали при появлении одышки, то теперь будут ещё и по показанию прибора, без реального ухудшения самочувствия».

Схожего мнения придерживается врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пульмонологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Василий Штабницкий. Для портала «Милосердие. ru» он рассказывал: «То, что люди массово закупают домой пульсоксиметры, говорит о том, что наша система здравоохранения пробуксовывает. Люди просто теряют надежду на специалистов и хотят заменить качественную медицинскую помощь своими силами».

По его мнению, иметь дома прибор можно, но важно помнить: сниженная сатурация (показатель, определяющий уровень насыщения крови кислородом ) далеко не всегда связана с коронавирусом. Четкой нормы — какой должна быть сатурация — нет, но считается, что к здорового человека этот показатель, скорее, будет 95 процентов и выше. Но, например, сатурация 93 процента может быть вариантом нормы у пожилых пациентов старше 70 лет — а к этой категории как раз и относятся ветераны.

Также сатурация может снижаться у людей с хронической обструктивной болезнью легких, тяжелым ожирением, сердечной недостаточностью или астмой, добавил Штабницкий, соглашаясь с вопросом корреспондента, что пульсоксиметры, скорее всего, только повысят тревожность людей.

Анестезиолог-реаниматолог и администратор профессионального сообщества в фейсбуке «Неотложные состояния» Владимир Будянский объяснял для «Медузы», что частые измерения или случайные низкие показатели уровня кислорода могут усиливать тревогу. В то же время, считает он, пульсоксиметры будут полезны людям с болезнями легких или сердечной недостаточностью, а также чтобы пациенту было проще сообщить врачу о своих жалобах.