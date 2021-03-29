Зеленоградским ветеранам Великой Отечественной войны подарят больше тысячи пульсоксиметров. Врачи не уверены, что это хорошая идея 29.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Управы зеленоградских районов заказали в качестве подарков для ветеранов более тысячи пульсоксиметров — это устройства, которые определяют уровень насыщения крови кислородом. До этого такие приборы мэрия обещала раздавать всем больным с пневмонией, но даже в этом случае врачи не считали это правильным шагом.

Заказ на эти подарки разметили управы районов Савелки, Матушкино, Крюково и Старое Крюково. Стоимость каждого — максимум три тысячи рублей. Мы не нашли такую закупку для ветеранов района Силино, но в середине марта он сделала два заказа для ветеранов — на 180 комплектов постельного белья и 62 фитнес-браслета. Как принимают решения, что именно закупать для таких подарков, неизвестно.

Контракт на подарки от управы Крюково уже подписан 19 марта с предпринимательницей Галиной Шишкиной, на момент подготовки публикации она уже должна была разнести устройства на 416 адресов и сфотографировать счастливых получателей для отчетности. Подарки закупались «в рамках праздничных мероприятий», какие праздники были с 19 по 29 марта, неизвестно.

Почему это не самый полезный подарок

Осенью 2020 года Сергей Собянин заявил, что пациентам на дому с пневмонией по решению врача бесплатно дадут пульсоксиметры, чтобы они могли сами оценивать уровень насыщения крови кислородом. По словам мэра, это ключевой показатель для оценки состояния при коронавирусе.

Заведующий кардиореанимацией ГКБ 29, доктор медицинских наук Алексей Эрлих тогда объяснил «Зеленоград.ру», что, по его мнению, массовая раздача пульсоксиметров может привести к необоснованному росту вызова «скорых»: «Если без пульсоксиметров „скорую“ вызывали при появлении одышки, то теперь будут ещё и по показанию прибора, без реального ухудшения самочувствия».

Схожего мнения придерживается врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пульмонологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Василий Штабницкий. Для портала «Милосердие. ru» он рассказывал: «То, что люди массово закупают домой пульсоксиметры, говорит о том, что наша система здравоохранения пробуксовывает. Люди просто теряют надежду на специалистов и хотят заменить качественную медицинскую помощь своими силами».

По его мнению, иметь дома прибор можно, но важно помнить: сниженная сатурация (показатель, определяющий уровень насыщения крови кислородом ) далеко не всегда связана с коронавирусом. Четкой нормы — какой должна быть сатурация — нет, но считается, что к здорового человека этот показатель, скорее, будет 95 процентов и выше. Но, например, сатурация 93 процента может быть вариантом нормы у пожилых пациентов старше 70 лет — а к этой категории как раз и относятся ветераны.

Также сатурация может снижаться у людей с хронической обструктивной болезнью легких, тяжелым ожирением, сердечной недостаточностью или астмой, добавил Штабницкий, соглашаясь с вопросом корреспондента, что пульсоксиметры, скорее всего, только повысят тревожность людей.

Анестезиолог-реаниматолог и администратор профессионального сообщества в фейсбуке «Неотложные состояния» Владимир Будянский объяснял для «Медузы», что частые измерения или случайные низкие показатели уровня кислорода могут усиливать тревогу. В то же время, считает он, пульсоксиметры будут полезны людям с болезнями легких или сердечной недостаточностью, а также чтобы пациенту было проще сообщить врачу о своих жалобах.

Читайте также
Болеющих ковидом на дому будут лечить новыми препаратами. Их эффективность еще не доказана
А сколько у нас вообще ветеранов?

Общее число заказанных управами пульсоксиметров — 1026 предметов. Но уже полтора года назад ветеранов в Зеленограде было 91 и с тех пор их, увы, становится всё меньше. Это несоответствие в префектуре объяснили тем, что в категорию ветеранов Великой Отечественной войны попадают не только участники и инвалиды непосредственно войны 1941-1945 годов, но и жители блокадного Ленинграда, малолетние узники и труженики тыла. По состоянию на март 2021 года их в Зеленограде 1017 человек.

Пульсоксиметры, постельное и фитнес-браслеты — это хорошие подарки для ветеранов?
Да
Нет
Лучше отдать деньгами
Проголосовали 48 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ветеран, великая отечественная война, подарки и сувениры
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Машина перевернулась после столкновение с ней другого автомобиля возле торгового центра «Панфиловский». На развязке у «Штыков» образовалась «бордовая» пробка Новости
«Дискомфорт начнем ощущать с лета». Зампрефекта по транспорту сказал, когда начнутся основные работы на станции Крюково Новости
Построить участок М-11 в обход Твери планируют к 2024 году Новости
Зеленоградским ветеранам Великой Отечественной войны подарят больше тысячи пульсоксиметров. Врачи не уверены, что это хорошая идея Новости
Нечитаемые номера маршрутов на автобусах объяснили техническим сбоем Новости
Розыгрыш абонемента на три месяца в фитнес-центр. Клуб друзей Зеленоград.ру и MAYFAT BOXING GYM приглашают Новости
«Мы бесконечно благодарны всем, но принимать помощь оказалось очень трудно». Семья, потерявшая дом в пожаре, закрыла сбор средств Истории
Согласован проект муниципального детсада в ЖК «Новый Зеленоград». Это будет трехэтажное разноцветное здание и восемь игровых площадок Новости
Лёд на парковках в 14-м и 18-м микрорайонах убрали после обращения местных жителей в редакцию «Зеленоград.ру» Новости
Убийце зеленоградского подростка предъявили обвинение Новости
Отделение «Городских проектов» открылось в Зеленограде. Его возглавил экс-кандидат в мундепы Илья Селиверстов. Мы с ним поговорили Истории
Зеленоградскую больницу обвинили в легализации более 900 мигрантов. Департамент здравоохранения заявил, что это была просто временная регистрация пациентов Новости
Два зеленоградских школьника пострадали на уличных тренажёрах. Одному ребёнку отрезало палец Истории
Управа Крюково арендовала для врачей машину с водителем, чтобы ездить на вызовы. Объясняя эту закупку, чиновники совсем запутались Истории
Тренер Сергей Семайкин о ЛФК и каратэ для особенных детей. Разные случаи из практики и полезные советы родителям Партнерский материал
Заработал лифт в надземном переходе через Савелкинский проезд Новости
Представлен проект «культурно-досугового» центра напротив 14-го микрорайона. А может быть там будет медцентр Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Микрорайон почти на тысячу человек в Брехово достроят к концу следующего года. Прежний застройщик обанкротился Новости
Проезд в «Ласточках-экспрессах» теперь можно оплатить на турникете картой или телефоном Новости
Булгаковские места вокруг Зеленограда: Кутузовские дачники и «благоуханное лето» 1926 года Истории
Бульвар в глубине 11-го микрорайона ждет масштабное благоустройство. Началась разработка концепции Новости
«Сады лишними не бывают». Два года длится ремонт в детском саду 9 микрорайона — сроки окончания неизвестны Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру