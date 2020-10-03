Эффективность лекарств сомнительна

Заведующий кардиореанимацией ГКБ 29, доктор медицинских наук Алексей Эрлих сказал «Зеленоград.ру», что, по его мнению, массовая раздача пульсоксиметров может привести к необоснованному росту вызова «скорых»: «Если без пульсоксиметров „скорую“ вызывали при появлении одышки, то теперь будут ещё и по показанию прибора, без реального ухудшения самочувствия».

Он также указал, что эффективность применения «Арепливира», «Коронавира» и перечисленных мэрией таблетированных антикоагулянтов для профилактики осложнений не доказана.

В обоих препаратах одно действующее вещество — фавипиравир, разработанный японской корпорацией Fujifilm Holdings еще в 2014 году. До сих пор фавипиравир применяли для борьбы с гриппом и лихорадкой Эбола. Исключительная лицензия (патент) на фавипиравир у Японии закончилась в прошлом году, и теперь компании по всему миру могут производить дженерики.

Производитель утверждает, что «Арепливир» эффективен особенно в первые дни болезни. Он действует быстро, блокирует размножение вируса в клетке, помогает пациенту избежать тяжелой стадии и попадания в больницу. А производитель «Коронавира» рассказал «РБК», что эффективность препарата подтвердили после его применения «не только у госпитализированных пациентов, но и у 127 амбулаторных пациентов».

Кандидат медицинских наук и экс-советник по клиническим исследованиям в швейцарской фармацевтической компании Novartis Наталья Поленовой говорила «Снобу», что препараты не прошли третью, самую важную фазу клинических исследований, во время которой препарат проверяют на тысячах испытуемых. «В инструкции к этому препарату есть данные исследований in vitro (исследования в пробирке, а не на живом организме), но мы лечим не пробирки, а людей. Кроме того, в той же инструкции сказано, что препарат можно применять только в условиях стационара, при этом создатели говорят об амбулаторном лечении — это как минимум не серьезно. Во время клинических исследований его участники подписывают многостраничные документы, им объясняют все риски», — отметила Поленова.

Медицинский директор сети «Лахта-клиник» Никита Жуков отметил в разговоре с «РБК», что если эти препараты будут свободно продаваться в аптеках, это скомпрометирует их: «У вирусов, которые могли бы быть к нему чувствительны, будет вырабатываться резистентность — и мы можем получить через полгода очередную бесполезную молекулу».