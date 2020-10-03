Осенью в России зарегистрировали новые отечественные лекарства от коронавирусной инфекции: «Арепливир» (производитель «Биохимик») и «Коронавир» («Р-Фарм»), их розничная цена составляет от 12 до 16 тысяч рублей. Несмотря на то, что эти препараты еще не прошли третью, самую важную стадию клинических испытаний, ими собираются лечить москвичей, болеющих ковидом на дому.
Мэр Сергей Собянин напомнил, что москвичи с легким течением болезни могут лечиться дома под наблюдением врачей. Им лекарства для лечения ковида предоставляют бесплатно. После регистрации новых противовирусных препаратов в Москве решили ввести их в курс лечения, больным их начнут давать уже в октябре. Кроме того, для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан).
Пациентам на дому с пневмонией по решению врача бесплатно получат пульсоксиметры, чтобы оценивать уровень насыщения крови кислородом — это ключевой показатель для оценки состояния при коронавирусе, сказал Собянин.
«По мнению специалистов, применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому. Пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — написал мэр.
Заведующий кардиореанимацией ГКБ 29, доктор медицинских наук Алексей Эрлих сказал «Зеленоград.ру», что, по его мнению, массовая раздача пульсоксиметров может привести к необоснованному росту вызова «скорых»: «Если без пульсоксиметров „скорую“ вызывали при появлении одышки, то теперь будут ещё и по показанию прибора, без реального ухудшения самочувствия».
Он также указал, что эффективность применения «Арепливира», «Коронавира» и перечисленных мэрией таблетированных антикоагулянтов для профилактики осложнений не доказана.
В обоих препаратах одно действующее вещество — фавипиравир, разработанный японской корпорацией Fujifilm Holdings еще в 2014 году. До сих пор фавипиравир применяли для борьбы с гриппом и лихорадкой Эбола. Исключительная лицензия (патент) на фавипиравир у Японии закончилась в прошлом году, и теперь компании по всему миру могут производить дженерики.
Производитель утверждает, что «Арепливир» эффективен особенно в первые дни болезни. Он действует быстро, блокирует размножение вируса в клетке, помогает пациенту избежать тяжелой стадии и попадания в больницу. А производитель «Коронавира» рассказал «РБК», что эффективность препарата подтвердили после его применения «не только у госпитализированных пациентов, но и у 127 амбулаторных пациентов».
Кандидат медицинских наук и экс-советник по клиническим исследованиям в швейцарской фармацевтической компании Novartis Наталья Поленовой говорила «Снобу», что препараты не прошли третью, самую важную фазу клинических исследований, во время которой препарат проверяют на тысячах испытуемых. «В инструкции к этому препарату есть данные исследований in vitro (исследования в пробирке, а не на живом организме), но мы лечим не пробирки, а людей. Кроме того, в той же инструкции сказано, что препарат можно применять только в условиях стационара, при этом создатели говорят об амбулаторном лечении — это как минимум не серьезно. Во время клинических исследований его участники подписывают многостраничные документы, им объясняют все риски», — отметила Поленова.
Медицинский директор сети «Лахта-клиник» Никита Жуков отметил в разговоре с «РБК», что если эти препараты будут свободно продаваться в аптеках, это скомпрометирует их: «У вирусов, которые могли бы быть к нему чувствительны, будет вырабатываться резистентность — и мы можем получить через полгода очередную бесполезную молекулу».