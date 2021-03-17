«Всем привет, я Саша, и по дороге в школу я сломала себе руку, — написала ученица филиала школы 1557 в третьем микрорайоне в группе школы вконтакте. — Теперь я не смогу писать, по-человечески печатать, одеваться и, соответственно, ходить в школу». Она отметила, что почти каждый день по дороге в школу поскальзываются и падают дети и учителя. После этого она попросила администрацию школы убрать лёд и посыпать дорожки песком.

Ей быстро ответили, но не из администрации школы или Зеленограда, а из Солнечногорского округа. В комментарии с хештегом #намневсеравно извинились и спросили, куда направить специалистов, чтобы провести противогололедную обработку.

Возможно, зеленоградскому ЖКХ действительно требуется помощь соседей: не почищена и соседняя дорожка, проходящая мимо корпуса 340 и детского сада в корпусе 336А — она обледенела и не убирается. На скользкие пешеходные дорожки, гололед, смесь льда и воды в лужах во дворах, на детских площадках, возле школ и детских садов, жалуются и жители других зеленоградских микрорайонов — жалобы поступают на сайт префектуры и портал «Наш город».

Сломанная рука — это повод как минимум оштрафовать «Жилищник» за неубранную территорию. В травмпункте или больнице у пострадавшего должны спросить, где и при каких обстоятельствах произошла травма. В зависимости от ответа информацию передают в органы исполнительной власти или в полицию. При этом фиксируется лишь тот факт, что человек упал на улице. Если он хочет зафиксировать факт падения на обледеневшей дороге, он должен сам об этом сказать. Дальше управа района разбирается, кто не убрал лёд на улице — во дворах чаще всего это «Жилищник», а на дорожках вдоль улиц — «Автомобильные дороги ЗелАО».



Как максимум — можно подать в суд иск о компенсации причиненного ущерба. Например, потребовать возместить затраты на лечение.