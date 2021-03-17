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Ученица зеленоградской школы сломала руку, поскользнувшись возле калитки. Помочь с уборкой льда предложила солнечногорская администрация 17.03.2021 ZELENOGRAD.RU

«Всем привет, я Саша, и по дороге в школу я сломала себе руку, — написала ученица филиала школы 1557 в третьем микрорайоне в группе школы вконтакте. — Теперь я не смогу писать, по-человечески печатать, одеваться и, соответственно, ходить в школу». Она отметила, что почти каждый день по дороге в школу поскальзываются и падают дети и учителя. После этого она попросила администрацию школы убрать лёд и посыпать дорожки песком.

Ей быстро ответили, но не из администрации школы или Зеленограда, а из Солнечногорского округа. В комментарии с хештегом #намневсеравно извинились и спросили, куда направить специалистов, чтобы провести противогололедную обработку.

Возможно, зеленоградскому ЖКХ действительно требуется помощь соседей: не почищена и соседняя дорожка, проходящая мимо корпуса 340 и детского сада в корпусе 336А — она обледенела и не убирается. На скользкие пешеходные дорожки, гололед, смесь льда и воды в лужах во дворах, на детских площадках, возле школ и детских садов, жалуются и жители других зеленоградских микрорайонов — жалобы поступают на сайт префектуры и портал «Наш город».

Сломанная рука — это повод как минимум оштрафовать «Жилищник» за неубранную территорию. В травмпункте или больнице у пострадавшего должны спросить, где и при каких обстоятельствах произошла травма. В зависимости от ответа информацию передают в органы исполнительной власти или в полицию. При этом фиксируется лишь тот факт, что человек упал на улице. Если он хочет зафиксировать факт падения на обледеневшей дороге, он должен сам об этом сказать. Дальше управа района разбирается, кто не убрал лёд на улице — во дворах чаще всего это «Жилищник», а на дорожках вдоль улиц — «Автомобильные дороги ЗелАО».

Как максимум — можно подать в суд иск о компенсации причиненного ущерба. Например, потребовать возместить затраты на лечение.

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Метки:
жкх, микрорайон 3, уборка улиц и дворов, гололед, травма
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 14:20
Например, потребовать возместить затраты на лечение.
Так у нас медицина страховая и так сказать бесплатная, так что если кто и может требовать в этом случае возмещения затрат, так это страховая компания.
A T
Вчера, 15:44
Сейчас почти по всему городу такое, часть дорожек засыпают песком, а кое-где лёд с водой. Межсезонье как индикатор состояния, да и качества пешеходных дорожек и ливневой канализации.
С восточной стороны Школьного озера, например, стоит традиционная мегалужа, все ходят по утоптанным сугробам. Пройти туда мимо 1001 тоже непросто, скользко, особенно в самом начале оттепели. Я этим крючком обходила участок Панфиловского проспекта над коллектором Сходни, где людей при таянии снега или сильном дожде обдаёт грязью с ног до головы. Или вот сегодня утром прошлась мимо 1106, а там плитка в ледяной глазури. Или пешеходный переход на 2-м Западном проезде за ТЦ Панфиловский: у тротуаров стоит вода. Если пройтись по Зеленограду, таких мест можно отметить много.
Хорошо, нужна очистка - это понятно, но при строительстве и ремонте дорог на этапах заданий и приёмки явно же необходимо учитывать, что может собираться вода, куда-то она должна уходить, что по льду даже с небольшим уклоном идти и ехать небезопасно, и т.д.
A T
Вчера, 15:47
Админы солнечногорского аккаунта, похоже, перепутали или не знали, что это не Солнечногорска ответственность:) Им там уже указали, что специалистов ждут в Андреевке.
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