Планы по сплошной санитарной вырубке рядом с Зеленоградом проверит Рослесхоз. При этом поиск подрядчика на эти работы уже дважды проваливался — никто не пришёл 22.03.2021 ZELENOGRAD.RU

В 2021 году рядом с Зеленоградом должны были вырубить около 13 гектаров погибших деревьев. Конкурс признали несостоявшимся: никто не подал заявку на участие.

Как поясняли «Зеленоград.ру» в Клинском лесничестве, на участках, где запланирована рубка, практически не осталось живых насаждений: акты лесопатологических экспертиз говорят, что лес настолько поврежден вредителями, что нет никаких альтернатив, кроме рубки. Вырубать планировалось на участках рядом с деревней Веревское, Брехово и между Пятницким шоссе и Середниково, а также около Радищево и Повадино.

Будет ли Комитет лесного хозяйства Московской области объявлять конкурс повторно, неизвестно. Ранее точно так же не состоялся конкурс на вырубку более чем ста гектаров рядом с Бакеево, Брехово, Дедешино, Лыткино и Повадино. Почему потенциальные подрядчики отказываются от этих контрактов, не вполне понятно. Если вы знаете о возможных причинах, напишите нам.

Планы по сплошной санитарной вырубке будет проверять Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу: такое распоряжение им поступило после жалобы активистов «Экообороны Московской области» в Рослесхоз. Ведомство проверит исполнение властями региона своих полномочий в лесной сфере.

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Метки:
лес, вырубка
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