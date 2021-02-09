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Прокурор потребовал пять лет для водителя, сбившего насмерть бабушку с внучкой на Каменке. И в пять раз снизил сумму компенсации 09.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Пять лет лишения свободы требует государственный обвинитель для Сергея Шарикова, который 5 декабря 2019 года сбил двух детей с их бабушкой на переходе через улицу Каменку между 16-м и 20-м микрорайонами. Пятилетняя девочка скончалась на месте, бабушка — несколькими часами позже в больнице, двухлетняя малышка чудом почти не пострадала. Прокурор назвала также суммы для возмещения морального вреда потерпевшим — членам семьи погибших.

Водитель во время суда неоднократно заявлял, что вообще не видел пешеходов ни до, ни вовремя столкновения с ними — а только последствия. Тем не менее в ходе следствия и на двух первых судебных заседаниях он признавал свою вину. Сменив адвоката, он заявил, что не уверен в своей вине: по его предположению, пешеходов мог задеть встречный автомобиль и подтолкнуть их таким образом ему под колёса либо они выходили из-за машины, закрывшей ему обзор.

В доказательство Шариков сослался на фигурирующую в материалах дела запись с камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде дома. Она захватывает небольшой участок дороги в районе перехода и зафиксировала момент, когда бабушка с внучками появляются на «зебре», как их пропускают автомобили со стороны 20-го микрорайона и как в кадр в летает автомобиль подсудимого. Момента столкновения нет на видео, поскольку этот участок перехода не попадет в обзор подъездной камеры. При просмотре видео в суде предположение водителя, которое могло бы смягчить его вину, не подтвердилось.

На следующем судебном заседании, состоявшемся 9 февраля, Шариков вновь признал свою вину полностью. Прокурор объявила, что просит назначить Шарикову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишить его права управлять транспортными средствами на три года. Максимальное наказание по этой статье (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц — статья 264, часть 5 УК РФ) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Также прокурор значительно уменьшила суммы компенсации морального вреда, заявленные в исках потерпевших.

В деле пять потерпевших: отец погибшей девочки, её мать — она же дочь погибшей женщины, муж и сын погибшей женщины, а также выжившая девочка. Общая сумма иска составила 10 миллионов рублей: по миллиону за каждую погибшую от каждого потерпевшего, потерявшего сразу двух родных человек. Прокурор распределила так: 500 тысяч — маме и дочке (в одном лице) погибших, 250 тысяч — младшей девочке и по 350 тысяч остальным, то есть на общую сумму 1,8 миллиона рублей. Плюс сказала о компенсации расходов на ритуальные услуги, которые будут подсчитывать уже в гражданском суде.

В прениях сторон потерпевшие и их адвокат настаивали на самом суровом наказании Шарикова с максимальным сроком. Защитник Шарикова просил условного наказания, поскольку подсудимый не является преступником, для которых предусмотрены самые суровые сроки, у него нет вредных привычек, во время вождения он не отвлекался на телефон или ещё что-то, правил не нарушал, за 20 с лишним лет водительского стажа не попадал в ДТП, и то, что произошло на Каменке, —это трагическая случайность.

Суд предоставит подсудимому последнее слово и вынесет приговор на следующем судебном заседании.

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Метки:
дтп с участием детей, суд, сюжет: смертельное дтп на каменке в декабре 2019, шариков сергей
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