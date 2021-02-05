Яму глубиной почти полтора метра и размером метр на метр вырыл археолог Леонид Беляев возле улицы Панфилова, на месте месте снесенных домов 32 и 34. Он пытался найти там культурные слои или объекты культурного наследия, но ничего не нашёл. Таким образом стали возможны дальнейшие работы по строительству на этом месте жилого дома.
Экспертиза участка, подтверждающая отсутствие на нем объектов культурного наследия — это стандартная процедура перед началом строительства. Участок между колонией и зданием УВД на улице Панфилова принадлежит федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Она и будет строить здание. Конкретные параметры ведомственного дома пока неизвестны.
Ведомственный дом собирались строить на этом месте еще 15 лет назад. Тогда бывший мэр Москвы Юрий Лужков издал распоряжение о строительстве дома для сотрудников УВД и ФСИН. Предполагалось, что дом будет в собственности города, а жилье в нем получат очередники из этих ведомств. Тогда хотели построить на улице Панфилова 17-этажный дом. Но в 2009-м распоряжение отменили «в связи с невозможностью использования части земельного участка». ФСИН хотела увеличить свой участок, но с УВД по этому поводу не договорилась, пояснили это решение в зеленоградской администрации.
Много лет на улице Панфилова между тюрьмой и стояли полуразрушенные двухэтажные расселенные дома. Когда колонию и изолятор передали из подмосковного в московское управление ФСИН, решился и вопрос со сносом. В 2015 году московские власти одобрили заявку на оформление градостроительного плана участка — это означало, что федеральное ведомство и город договорились о размере территории и будущем строительстве.
Любопытно, что буквально через дорогу, на улице Гоголя, новые жилые дома строить нельзя из-за ужесточившихся требований санитарно-защитной зоны пенитенциарных учреждений. На ведомственные дома эти требования, видимо, не распространяются, поскольку строятся для сотрудников ФСИН.
Также ФСИН принадлежат дома 15, 15А и 17 на улице Панфилова. 17-й давно заброшен и пуст. А дома 15 и 15а, построенные в 1954 и 1963 годах соответственно, вполне жилые.
Подписывайтесь на новости 10-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.