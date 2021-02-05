Экспертиза участка, подтверждающая отсутствие на нем объектов культурного наследия — это стандартная процедура перед началом строительства. Участок между колонией и зданием УВД на улице Панфилова принадлежит федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Она и будет строить здание. Конкретные параметры ведомственного дома пока неизвестны.

Ведомственный дом собирались строить на этом месте еще 15 лет назад. Тогда бывший мэр Москвы Юрий Лужков издал распоряжение о строительстве дома для сотрудников УВД и ФСИН. Предполагалось, что дом будет в собственности города, а жилье в нем получат очередники из этих ведомств. Тогда хотели построить на улице Панфилова 17-этажный дом. Но в 2009-м распоряжение отменили «в связи с невозможностью использования части земельного участка». ФСИН хотела увеличить свой участок, но с УВД по этому поводу не договорилась, пояснили это решение в зеленоградской администрации.

Много лет на улице Панфилова между тюрьмой и стояли полуразрушенные двухэтажные расселенные дома. Когда колонию и изолятор передали из подмосковного в московское управление ФСИН, решился и вопрос со сносом. В 2015 году московские власти одобрили заявку на оформление градостроительного плана участка — это означало, что федеральное ведомство и город договорились о размере территории и будущем строительстве.

Любопытно, что буквально через дорогу, на улице Гоголя, новые жилые дома строить нельзя из-за ужесточившихся требований санитарно-защитной зоны пенитенциарных учреждений. На ведомственные дома эти требования, видимо, не распространяются, поскольку строятся для сотрудников ФСИН.

Также ФСИН принадлежат дома 15, 15А и 17 на улице Панфилова. 17-й давно заброшен и пуст. А дома 15 и 15а, построенные в 1954 и 1963 годах соответственно, вполне жилые.