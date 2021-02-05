1
Идет подготовка к строительству жилого дома на улице Панфилова рядом с тюрьмой. Археолог искал там культурные слои, но не нашел 05.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Яму глубиной почти полтора метра и размером метр на метр вырыл археолог Леонид Беляев возле улицы Панфилова, на месте месте снесенных домов 32 и 34. Он пытался найти там культурные слои или объекты культурного наследия, но ничего не нашёл. Таким образом стали возможны дальнейшие работы по строительству на этом месте жилого дома.

Экспертиза участка, подтверждающая отсутствие на нем объектов культурного наследия — это стандартная процедура перед началом строительства. Участок между колонией и зданием УВД на улице Панфилова принадлежит федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Она и будет строить здание. Конкретные параметры ведомственного дома пока неизвестны.

Ведомственный дом собирались строить на этом месте еще 15 лет назад. Тогда бывший мэр Москвы Юрий Лужков издал распоряжение о строительстве дома для сотрудников УВД и ФСИН. Предполагалось, что дом будет в собственности города, а жилье в нем получат очередники из этих ведомств. Тогда хотели построить на улице Панфилова 17-этажный дом. Но в 2009-м распоряжение отменили «в связи с невозможностью использования части земельного участка». ФСИН хотела увеличить свой участок, но с УВД по этому поводу не договорилась, пояснили это решение в зеленоградской администрации.

Много лет на улице Панфилова между тюрьмой и стояли полуразрушенные двухэтажные расселенные дома. Когда колонию и изолятор передали из подмосковного в московское управление ФСИН, решился и вопрос со сносом. В 2015 году московские власти одобрили заявку на оформление градостроительного плана участка — это означало, что федеральное ведомство и город договорились о размере территории и будущем строительстве.

Любопытно, что буквально через дорогу, на улице Гоголя, новые жилые дома строить нельзя из-за ужесточившихся требований санитарно-защитной зоны пенитенциарных учреждений. На ведомственные дома эти требования, видимо, не распространяются, поскольку строятся для сотрудников ФСИН.

Также ФСИН принадлежат дома 15, 15А и 17 на улице Панфилова. 17-й давно заброшен и пуст. А дома 15 и 15а, построенные в 1954 и 1963 годах соответственно, вполне жилые.

Подписывайтесь на новости 10-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Как сносили заброшенные дома на улице Панфилова. Фото
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жилищное строительство, микрорайон 10, улица панфилова, фсин
Реклама
Реклама
Обсуждение
леонид ханбеков
6 часов назад
Остались ли его раскопки ?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На Ленинградском шоссе начали строить три надземных перехода. Они будут готовы до конца ноября Новости
Идет подготовка к строительству жилого дома на улице Панфилова рядом с тюрьмой. Археолог искал там культурные слои, но не нашел Новости
В санитарно-защитную зону свалки в Поварово попали два СНТ. Ее начнут рекультивировать летом 2021 года Новости
«Пришлось решать: сохранить себя как человека или как педагога — выбрал первое». Как конфликтный подросток довёл учителя до увольнения, а за его возвращение подписались более трёх тысяч человек Истории
Как художник Константин Юон прославил деревню Лигачёво и нашел в ней любовь и вдохновение Истории
Как сотни жителей 23-го микрорайона борются за удобные автобусы, чтобы ездить в другие районы Зеленограда. И у них начало получаться Истории
Скончался полковник милиции Владимир Лепешко Некролог
В автобусах снова открывают передние двери. Они были перекрыты из-за эпидемии Новости
Руководителя зеленоградского фонда помощи бездомным животным номинировали на премию «Хедлайнер года». За неё можно проголосовать Новости
Фестиваль увлекательной науки и техники — 6 февраля в Менделеево Афиша
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Выплата субсидий за «коммуналку» без подачи заявления продлена до 1 апреля Новости
В Шереметьево ограничили бесплатный въезд. Это нужно для борьбы с нелегальными таксистами Новости
Новую дорогу проложат к 22-м СНТ рядом с Зеленоградом Новости
Капитальный ремонт Фирсановского моста остановился на неопределенный срок. Подрядчик пропал, на дороге пробки, пешеходы рискуют жизнью Новости
На деревьях напротив 14 микрорайона заметили зарубки, содранную кору и следы горения. Активисты опасаются уничтожения леса под застройку. В лесничестве предлагают для оценки ущерба подождать весны Новости
«Отдали миллион рублей». Как жители новостройки у Чёрного озера добились (почти) чистой воды Истории
Четыре высотных дома построят на месте снесенных «хрущевок» во 2-м микрорайоне. Это одобрила мэрия Новости
У подростка на улице похитили телефон. Полиция задержала грабителя, он говорит, что ничего не помнит Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру