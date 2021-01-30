Из-за запланированной на 31 января акции протеста в Москве в этот день введут ряд ограничений и изменят маршруты общественного транспорта.
С 8 утра будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена, поезда метро будут проезжать их без остановки:
- «Александровский сад» Филёвской линии
- «Охотный ряд» Сокольнической линии
- «Театральная» Замоскворецкой линии
- «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии
- «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии
- «Лубянка» Сокольнической линии
- «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии
Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, сообщается на сайте МВД по Москве.
Также введут ограничения для движения пешеходов: они затронут практически все участки между закрытыми станциями метро, а также улицы Петровка, Мясницкая, Маросейка, Большая Лубянка, часть Варварки и Подколокольный переулок.
31 января в центре Москвы по крайней мере с 11 до 18 часов будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также магазины. С 9 до 23 часов будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре. Не будет работать ряд оружейных магазинов.
Также по требованию полиции с самого утра изменятся маршруты автобусов и электробусов в центре:
- «А» — от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;
- "м1? — на двух участках: от ул. Кравченко до кинотеатра «Ударник» и от больницы РЖД до Тверской Заставы;
- «м2» — от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина»;
- "м3? — на двух участках: от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» и от метро «Семеновская» до Сада имени Баумана;
- «м5» — от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская»;
- "м6? — от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»;
- "м7? — от 138-го квартала Выхино до метро «Таганская»;
- "м8? — от Дангауэровки до метро «Таганская»;
- "м9? — от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»;
- «м10» — от ул. Лобненская до метро «Маяковская»;
- "м27? — от метро «Стахановская» до метро «Таганская»; «т13» — от ВДНХ (южн.) до Самотечной площади;
- «т25» — от проспекта Буденного до Сада имени Баумана;
- №15 — от ВДНХ (южн.) до метро «Маяковская»;
- №24 — от гостиниц ВДНХ до Самотечной площади;
- №38 — от Рижского вокзала до Самотечной площади;
- №101 — от ДС «Мегаспорт» до Тверской Заставы;
- №122 — от метро «Сокольники» до метро «Красные Ворота»;
- №144 — от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»;
- №156 — от Нагатинского Затона до метро «Таганская»;
- №158 — от 3-го Павелецкого проезда до ул. Садовническая;
- №255 — от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;
- №904 — от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы;
- «С43» — от Силикатного завода до метро «Краснопресненская».
31 января сторонники политика Алексея Навального намерены провести по всей России повторные акции протеста с требованием отпустить его на свободу. Они не согласованы с городской администрацией. Кроме Москвы, акции анонсированы более чем в 60 городах.
Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли 23 января более чем в 150 городах страны. На них задержали более четырех тысяч человек (одна из них — активистка из Зеленограда Александра Калистратова), по итогам митингов было возбуждено более 20 уголовных дел.
Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он провел пять месяцев на лечении после отравления веществом из группы «Новичок». 18 января его задержали на 30 суток, так как он неоднократно в течение 2020 года не являлся отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию. Эта обязанность на нем лежит, так как в 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу «Ив Роше Восток». Он закончился в 2018 году, а испытательный срок должен был завершиться 30 декабря 2020 года. 29 декабря по просьбе ФСИН Навального объявили в розыск.
Но я не буду звать на протест, ведь и людей травить принято, и дворец мне нравится, и Путину я верю, он-хозяин своему слову. Обещал не повышать пенсионный возраст, не менять конституцию - одним словом, нет никаких причин высказывать недовольство.