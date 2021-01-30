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Из-за акции протеста в Москве перекроют семь станций метро, улицы в центре, изменят маршруты автобусов и запретят продажу алкоголя 30.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Из-за запланированной на 31 января акции протеста в Москве в этот день введут ряд ограничений и изменят маршруты общественного транспорта.

Метро

С 8 утра будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена, поезда метро будут проезжать их без остановки:

  • «Александровский сад» Филёвской линии
  • «Охотный ряд» Сокольнической линии
  • «Театральная» Замоскворецкой линии
  • «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии
  • «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии
  • «Лубянка» Сокольнической линии
  • «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, сообщается на сайте МВД по Москве.

Пешеходы

Также введут ограничения для движения пешеходов: они затронут практически все участки между закрытыми станциями метро, а также улицы Петровка, Мясницкая, Маросейка, Большая Лубянка, часть Варварки и Подколокольный переулок.

Магазины

31 января в центре Москвы по крайней мере с 11 до 18 часов будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также магазины. С 9 до 23 часов будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре. Не будет работать ряд оружейных магазинов.

Наземный транспорт

Также по требованию полиции с самого утра изменятся маршруты автобусов и электробусов в центре:

  • «А» — от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;
  • "м1? — на двух участках: от ул. Кравченко до кинотеатра «Ударник» и от больницы РЖД до Тверской Заставы;
  • «м2» — от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина»;
  • "м3? — на двух участках: от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» и от метро «Семеновская» до Сада имени Баумана;
  • «м5» — от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская»;
  • "м6? — от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»;
  • "м7? — от 138-го квартала Выхино до метро «Таганская»;
  • "м8? — от Дангауэровки до метро «Таганская»;
  • "м9? — от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»;
  • «м10» — от ул. Лобненская до метро «Маяковская»;
  • "м27? — от метро «Стахановская» до метро «Таганская»; «т13» — от ВДНХ (южн.) до Самотечной площади;
  • «т25» — от проспекта Буденного до Сада имени Баумана;
  • №15 — от ВДНХ (южн.) до метро «Маяковская»;
  • №24 — от гостиниц ВДНХ до Самотечной площади;
  • №38 — от Рижского вокзала до Самотечной площади;
  • №101 — от ДС «Мегаспорт» до Тверской Заставы;
  • №122 — от метро «Сокольники» до метро «Красные Ворота»;
  • №144 — от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»;
  • №156 — от Нагатинского Затона до метро «Таганская»;
  • №158 — от 3-го Павелецкого проезда до ул. Садовническая;
  • №255 — от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;
  • №904 — от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы;
  • «С43» — от Силикатного завода до метро «Краснопресненская».

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31 января сторонники политика Алексея Навального намерены провести по всей России повторные акции протеста с требованием отпустить его на свободу. Они не согласованы с городской администрацией. Кроме Москвы, акции анонсированы более чем в 60 городах.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли 23 января более чем в 150 городах страны. На них задержали более четырех тысяч человек (одна из них — активистка из Зеленограда Александра Калистратова), по итогам митингов было возбуждено более 20 уголовных дел.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он провел пять месяцев на лечении после отравления веществом из группы «Новичок». 18 января его задержали на 30 суток, так как он неоднократно в течение 2020 года не являлся отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию. Эта обязанность на нем лежит, так как в 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу «Ив Роше Восток». Он закончился в 2018 году, а испытательный срок должен был завершиться 30 декабря 2020 года. 29 декабря по просьбе ФСИН Навального объявили в розыск.

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Метки:
общественный транспорт, изменение движения транспорта, митинг, навальный алексей анатольевич
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Обсуждение
Сергей Пшеничников
Вчера, 17:40
Ещё участковые пошли по участникам протестов, и телевизор врёт больше обычного.

Но я не буду звать на протест, ведь и людей травить принято, и дворец мне нравится, и Путину я верю, он-хозяин своему слову. Обещал не повышать пенсионный возраст, не менять конституцию - одним словом, нет никаких причин высказывать недовольство.
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