31 января сторонники политика Алексея Навального намерены провести по всей России повторные акции протеста с требованием отпустить его на свободу. Они не согласованы с городской администрацией. Кроме Москвы, акции анонсированы более чем в 60 городах.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли 23 января более чем в 150 городах страны. На них задержали более четырех тысяч человек (одна из них — активистка из Зеленограда Александра Калистратова), по итогам митингов было возбуждено более 20 уголовных дел.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он провел пять месяцев на лечении после отравления веществом из группы «Новичок». 18 января его задержали на 30 суток, так как он неоднократно в течение 2020 года не являлся отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию. Эта обязанность на нем лежит, так как в 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу «Ив Роше Восток». Он закончился в 2018 году, а испытательный срок должен был завершиться 30 декабря 2020 года. 29 декабря по просьбе ФСИН Навального объявили в розыск.