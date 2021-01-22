В родительских чатах зеленоградских школ распространяется предупреждение о несогласованных протестных акциях, которые пройдут 23 января в разных городах России в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Родители пересылают друг другу сообщение, что детей призывают идти на несогласованные акции и что «ситуация серьёзная, возможны задержания, привлечение к административной ответственности».

Также в некоторых школах родителям приходят сообщения от администрации учреждения с напоминанием, что участие в таких митингах может стать причиной привлечения детей или самих родителей к административной ответственности.

Минпросвещения России официально предупредило родителей об опасности участия в этих акциях протеста. В ведомстве стремление школьников выйти на улицы назвали «детским любопытством, безобидной шалостью, позёрством». Чиновники посоветовали провести этот день вместе с ребенком и предложили список занятий для субботы: