В родительских чатах зеленоградских школ распространяется предупреждение о несогласованных протестных акциях, которые пройдут 23 января в разных городах России в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Родители пересылают друг другу сообщение, что детей призывают идти на несогласованные акции и что «ситуация серьёзная, возможны задержания, привлечение к административной ответственности».
Также в некоторых школах родителям приходят сообщения от администрации учреждения с напоминанием, что участие в таких митингах может стать причиной привлечения детей или самих родителей к административной ответственности.
Минпросвещения России официально предупредило родителей об опасности участия в этих акциях протеста. В ведомстве стремление школьников выйти на улицы назвали «детским любопытством, безобидной шалостью, позёрством». Чиновники посоветовали провести этот день вместе с ребенком и предложили список занятий для субботы:
- просмотр любимого кино
- прогулка в парке или лесу
- катание на санках и коньках
- фотосессия с детьми
- настольные игры
- чтение любимых произведений
- домашний театр
- приготовление блюда вместе со всеми членами семьи
Закон не запрещает детям ходить на митинги. Они вправе участвовать в акции, даже если она не согласована, как и взрослые. Об этом говорила омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. Вправе участвовать — но могут понести административную ответственность, если ребенку уже есть 16 лет. До этого возраста на него не могут составить протокол об административном правонарушении, но могут задержать и доставить в полицию, чтобы оттуда его забрали родители.
В этом случае ответственность могут понести как раз родители: семья подростка-участника несанкционированного мероприятия может получить штраф в размере 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.
Протокол за участие в таких акциях обычно составляют по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Наказание по ней: штраф 10-20 тысяч или обязательные работы на срок до 40 часов.
Также за вовлечение и участие детей в протестных акциях могут оштрафовать организаторов мероприятия. Поэтому, например, штаб Навального в Белгороде попросил несовершеннолетних остаться дома.
Юрист «Команды 29» Максим Оленичев объясняет, как вести себя родителям, если ребенка задерживает полиция:
- Если ребенка задержали, полиция обязана сообщить об этом родителям любым способом связи в кратчайший срок. Ребенок может назвать телефон, и полицейский обязан дозвониться до вас и сообщить о задержании ребенка
- Узнав о задержании, родителю нужно взять свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка и немедленно ехать в отдел полиции. Там — требовать, чтобы вас допустили к ребенку
- Не нужно проявлять инициативу при подписании документов, если полицейский сам не попросит об этом
- В отделе полиции попросите выдать вам копии протоколов доставления и задержания, а если к вашему приезду в ваше отсутствие составлен протокол об административном правонарушении, то и его
- Если ребенку нет 16 лет и он не подозревается в преступлении, нужно немедленно его забрать и покинуть отдел полиции после предъявления документов о том, что вы — законный представитель ребенка
Сотрудники правозащитных организаций «ОВД-Инфо» и «Мемориал» объясняют, как вести себя самим подросткам:
- Не проявлять агрессию и не оказывать сопротивление сотрудникам полиции
- Запомнить ФИО, звание сотрудника полиции и отделение, в котором он несет службу (полицейский обязан полностью представиться)
- Сообщить сотрудникам полиции, что ты несовершеннолетний и хочешь связаться со своими законными представителями
- Узнать, на каком основании тебя просят показать личные вещи, рюкзак, телефон, будет ли вестись протокол досмотра, будут ли присутствовать понятые
- Соглашаться общаться только в присутствии законных представителей
- Настаивать на присутствии родителей, даже если сотрудники полиции говорят, что это не задержание, а просто проверка
- Помните: в случае задержания и доставления в отдел полиции несовершеннолетние должны содержаться отдельно от взрослых
- Ничего не заполнять, не подписывать никакие бумаги и пустые листы, а ждать взрослых и адвоката
Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он провел пять месяцев на лечении после отравления веществом из группы «Новичок». 18 января его задержали на 30 суток по причине того, что он неоднократно в течение 2020 года не являлся отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию. Эта обязанность на нем лежит, так как в 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу «Ив Роше Восток». Он закончился в 2018 году, а испытательный срок должен был завершиться 30 декабря 2020 года. 29 декабря по просьбе ФСИН Навального объявили в розыск.