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Предпринимателей приглашают в совет при мэрии. Он поможет с диалогом бизнеса и чиновников и подскажет, как снизить административные барьеры 22.01.2021 ZELENOGRAD.RU

До конца января предприниматели могут подать заявку, чтобы попасть в новый совет при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Совет будет обеспечивать диалог между чиновниками и бизнес-сообществом, разрабатывать новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства и готовить рекомендации для снижения административных барьеров.

В совет войдут представители различных отраслей, таких как промышленность, строительство, туризм, социальное предпринимательство и образовательные услуги. От кандидатов в новый орган требуется желание и готовность участвовать в выработке совместных решений, также члены совета помогут оценить эффективность существующих мер поддержки бизнеса и «определить пути улучшения деловой среды в городе», сообщается на сайте мэрии.

Именно предложения «активных представителей московского бизнеса» стали основой для формирования мер поддержки бизнеса во время эпидемии, сказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

Подать заявку можно по адресу электронной почты ods@mos.ru и на официальных страницах департамента предпринимательства в фейсбуке и инстаграме.

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Метки:
бизнес, малый бизнес
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