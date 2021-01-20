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Бар Beer yourself в корпусе 1824 временно закрыт до решения суда. Роспотребнадзор по результатам проверки направил в суд материалы для решения о его закрытии на 90 суток.
Фото: Роспотребнадзор
Ведомство провело проверку на основании поступившей жалобы на отсутствие в баре профилактики коронавируса. Проверка установила вот такие нарушения:
- в обеденном зале не обеззараживают воздух
- не предоставлены документы, подтверждающие дезинфекцию вентиляции
- не проводится дезинфекция столов, барных стоек и других поверхностей
- нарушается режим обработки столовой посуды
- в туалете нет раковины, мыла и антисептика
- не предоставлены медкнижки персонала
Помещения бара опечатаны.
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