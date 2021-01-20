Роспотребнадзор временно закрыл бар в 18 микрорайоне за несоответствие санитарным требованиям 20.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Бар Beer yourself в корпусе 1824 временно закрыт до решения суда. Роспотребнадзор по результатам проверки направил в суд материалы для решения о его закрытии на 90 суток.

Ведомство провело проверку на основании поступившей жалобы на отсутствие в баре профилактики коронавируса. Проверка установила вот такие нарушения:

  • в обеденном зале не обеззараживают воздух
  • не предоставлены документы, подтверждающие дезинфекцию вентиляции
  • не проводится дезинфекция столов, барных стоек и других поверхностей
  • нарушается режим обработки столовой посуды
  • в туалете нет раковины, мыла и антисептика
  • не предоставлены медкнижки персонала

Помещения бара опечатаны.

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Метки:
коронавирус, рестораны и кафе, микрорайон 18, роспотребнадзор
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