Зимние каникулы в Москве продлены до 17 января, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. Такие же меры использовались осенью, когда для снижения заболеваемости каникулы длились половину октября. После этого, чтобы успеть выполнить учебный план, в школах отменили ноябрьские каникулы.

Произойдет ли то же самое весной, неизвестно. Как минимум в шести зеленоградских школах с модульными каникулами (1151, 1194, 1353, 1912, 1557, 853 и 2045), согласно утвержденному графику, они должны пройти 22-26 февраля и 5-9 апреля.

В департаменте образования в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщили, что каждая школа сама скорректирует учебные графики, предусмотрит каникулы весной и примет меры, чтобы дети не отставали от программы. В целом по России Минпросвещения приняло решение, что в 2021 году весенние каникулы для школ, которые учатся по четвертям, начнутся 22 марта, но продлятся не две недели, как обычно, а одну, до 28 марта.

Как будет приниматься решение о каникулах: администрацией школы или управляющим советом, какие аргументы будут приниматься во внимание, будет ли обсуждение публичным, неизвестно. «Зеленоград.ру» запросит школы об этом

Из-за того, что осенние каникулы отменили без предупреждения, родителям, у которых были планы на этот отдых, советовали «воспользоваться правом на отсутствие ребенка по заявлению родителя сроком на пять дней», то есть — прогулять пять дней учебы. Не уточняя при этом, как потом навёрстывать отставание по программе. Также некоторые школы уточняли, что неделя, в которую должны были пройти каникулы, станет временем для повторения пройденного материала, новые темы изучать не будут.