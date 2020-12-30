Салют в парке, рестораны до 23:00, но гулять можно. Что будет на зеленоградских улицах в новогоднюю ночь 30.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В час ночи 1 января на берегу Большого городского пруда — со стороны Озерной аллеи — запустят праздничный фейерверк. Рестораны и кафе будут работать до 23:00 31 декабря, катки с искусственным льдом — до 22:00. Гулять на улице, в лесу и парках можно без всяких ограничений. А в Москве показывают детские новогодние спектакли, работают театры и цирки.

С 00:40 31 декабря до 01:10 1 января полностью перекроют участок проезда вдоль предприятий Южной промзоны — от Центрального проспекта до второй «клюшки» — для проведения фейерверка. С 15:00 31 декабря начнут эвакуировать машины с Центральной площади, предупреждает ГИБДД. В других местах Зеленограда праздничного салюта и прочих уличных развлечений не будет.

Читайте также
Как сделать красивую фотографию салюта. Мастер-класс от фотографа Zelenograd.ru

Окружное управление МЧС просит запускать пиротехнику на специально оборудованных площадках: у Малого городского пруда, у корпуса 901, на пляже Школьного озера и на спортивной площадке в 23-м микрорайоне. Там будут дежурить сотрудники пожарной охраны.

В новогоднюю ночь в Москве не будет уличных мероприятий, концертов и фестивалей, но гулять люди могут где угодно. Закрытие заведений общепита в 23:00 проконтролируют — пройдут рейды. Нарушителям грозят штрафы от 300 тысяч рублей до миллиона.

Из массовых развлечений на воздухе москвичам на этих каникулах оставили только катки - бесплатные и платные. Самые большой находится на ВДНХ, билеты с 31 декабря по 10 января стоят 800 (взрослый) и 350 (детский — с 6 до 12 лет) рублей. Есть и отдельный детский каток, цены те же. В Зеленограде работают 7 бесплатных катков с искусственным льдом и 15 обычных.

Читайте также
Катки в Зеленограде

В Москве праздничная жизнь продолжается. В Большом театре, Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, театре РАМТ и в Зарядье идет «Щелкунчик», в цирках на Цветном бульваре и проспекте Вернадского — новые программы, все каникулы работают «Москвариум», «Робостанция» и «Городская ферма» на ВДНХ. Московские театры показывают детские спектакли и ёлки. Но есть нюансы приобретения билетов и прохода, связанные с коронавирусом, поэтому лучше сначала посмотреть информацию на сайте парка, цирка, театра.

В новогоднюю ночь зеленоградские автобусы 19 и 400 (до «Речного вокзала») будут работать всю новогоднюю ночь, а 400 Т (до «Тушинской») — до 3:30. С 20:00 31 декабря до 6:00 1 января проезд на метро и МЦК будет бесплатным.

Читайте также
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
новый год, салюты и фейерверки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Салют в парке, рестораны до 23:00, но гулять можно. Что будет на зеленоградских улицах в новогоднюю ночь Новости
Салон красоты «Дарья» в 17-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Фонд реновации выделил деньги на снос несуществующего зеленоградского дома. А другое ведомство уже заплатило за его снос 2,5 миллиона Истории
Запрет принимать ребенка в детсад и школу без пробы Манту утратит силу с 2021 года. Что это значит и какие правила придут на замену? Истории
Зимние каникулы продлили до 17 января для всех классов и студентов колледжей Новости
Хоккеист и биатлонист из Зеленограда помогли сборным России победить в предновогодних соревнованиях Новости
Открыта пересадка между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Вот чем это полезно для зеленоградцев Новости
Десять самых популярных материалов 2020 года. Редакция «Зеленоград.ру» подводит итоги Истории
Площадь перед «третьим торговым» благоустроят вместе с Яблоневой аллеей. Но парковку тоже оставят Новости
Реку Горетовку вдоль Пятницкого шоссе чуть не засыпали грунтом. Штрафы за это мизерные, поэтому пришлось арестовать технику Истории
Открытие ярмарки на Яблоневой аллее перенесли на 11 января Новости
Старый новый Зелмедцентр. Как работает старейшая зеленоградская частная клиника Партнерский материал
Школьникам с пищевыми особенностями разрешили обедать домашней едой, хранить ее в холодильнике и разогревать. Это есть в новых санитарных правилах, но на деле школы к ним не готовы Истории
Открылся участок ЦКАД между Ленинградским шоссе и М-11. До 11 января проезд бесплатный Новости
Светофор с квадратными секциями установили у «Электрона» Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Катки в Зеленограде. Адреса, режим работы, правила и особенности Гид
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Москвичам старше 60 лет разрешили прививаться от ковида Новости
Быстро или дорого? Как новые абонементы на «Аэроэкспресс» помогут зеленоградцам, работающим в Шереметьево, быстрее добираться до аэропорта Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру