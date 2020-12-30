В час ночи 1 января на берегу Большого городского пруда — со стороны Озерной аллеи — запустят праздничный фейерверк. Рестораны и кафе будут работать до 23:00 31 декабря, катки с искусственным льдом — до 22:00. Гулять на улице, в лесу и парках можно без всяких ограничений. А в Москве показывают детские новогодние спектакли, работают театры и цирки.
С 00:40 31 декабря до 01:10 1 января полностью перекроют участок проезда вдоль предприятий Южной промзоны — от Центрального проспекта до второй «клюшки» — для проведения фейерверка. С 15:00 31 декабря начнут эвакуировать машины с Центральной площади, предупреждает ГИБДД. В других местах Зеленограда праздничного салюта и прочих уличных развлечений не будет.
Окружное управление МЧС просит запускать пиротехнику на специально оборудованных площадках: у Малого городского пруда, у корпуса 901, на пляже Школьного озера и на спортивной площадке в 23-м микрорайоне. Там будут дежурить сотрудники пожарной охраны.
В новогоднюю ночь в Москве не будет уличных мероприятий, концертов и фестивалей, но гулять люди могут где угодно. Закрытие заведений общепита в 23:00 проконтролируют — пройдут рейды. Нарушителям грозят штрафы от 300 тысяч рублей до миллиона.
Из массовых развлечений на воздухе москвичам на этих каникулах оставили только катки - бесплатные и платные. Самые большой находится на ВДНХ, билеты с 31 декабря по 10 января стоят 800 (взрослый) и 350 (детский — с 6 до 12 лет) рублей. Есть и отдельный детский каток, цены те же. В Зеленограде работают 7 бесплатных катков с искусственным льдом и 15 обычных.
В Москве праздничная жизнь продолжается. В Большом театре, Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, театре РАМТ и в Зарядье идет «Щелкунчик», в цирках на Цветном бульваре и проспекте Вернадского — новые программы, все каникулы работают «Москвариум», «Робостанция» и «Городская ферма» на ВДНХ. Московские театры показывают детские спектакли и ёлки. Но есть нюансы приобретения билетов и прохода, связанные с коронавирусом, поэтому лучше сначала посмотреть информацию на сайте парка, цирка, театра.
В новогоднюю ночь зеленоградские автобусы 19 и 400 (до «Речного вокзала») будут работать всю новогоднюю ночь, а 400 Т (до «Тушинской») — до 3:30. С 20:00 31 декабря до 6:00 1 января проезд на метро и МЦК будет бесплатным.