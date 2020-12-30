Окружное управление МЧС просит запускать пиротехнику на специально оборудованных площадках: у Малого городского пруда, у корпуса 901, на пляже Школьного озера и на спортивной площадке в 23-м микрорайоне. Там будут дежурить сотрудники пожарной охраны.

В новогоднюю ночь в Москве не будет уличных мероприятий, концертов и фестивалей, но гулять люди могут где угодно. Закрытие заведений общепита в 23:00 проконтролируют — пройдут рейды. Нарушителям грозят штрафы от 300 тысяч рублей до миллиона.

Из массовых развлечений на воздухе москвичам на этих каникулах оставили только катки - бесплатные и платные. Самые большой находится на ВДНХ, билеты с 31 декабря по 10 января стоят 800 (взрослый) и 350 (детский — с 6 до 12 лет) рублей. Есть и отдельный детский каток, цены те же. В Зеленограде работают 7 бесплатных катков с искусственным льдом и 15 обычных.