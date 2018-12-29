Торговые центры и магазины

ТЦ «Мега-Химки» работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 23:00, со 2 января в обычном режиме.

«Икеа» — 31 декабря с 10:00 до 18:00, 2-5 января с 10:00 до 02:00, 6-8 января с 10:00 до 00:00, с 9 января в обычном режиме.

«Оби» — 31 декабря до 18:00, 1 января с 14:00, со 2 января в обычном режиме.

ТРЦ «Зеленопарк»: 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00, со 2 января как обычно.

«Ашан» в Андреевке: 31 декабря с 08:00 до 20:00, 1 января не работает, 2 января с 10:00 до 23:00, с 3 января как обычно.

Супермаркет «Билла»: 31 декабря — до 22:00, 1 января — с 10:00, со 2 января как обычно.

ТЦ «Панфиловский»: 31 декабря — до 20:00, 1 декабря не работает, со 2 января как обычно.

Другие торговые сети. Режим работы сетевых магазинов может быть разным. В прошлом году «Пятерочки» работали 31 декабря до 22:00, 1 января открылись в 13:00. Дальше по обычному графику. «Перекрестки» работали 31 декабря до 21:00—22:00, а 1 января открывались в 13:00.

Крюковский рынок: 31 декабря — с 8:30 до 21:00, 1 и 2 января не работает. С 3 января как обычно