Новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. Читайте, как работают в эти дни важные службы, учреждения, магазины и транспорт.
Больница, роддом, «скорая помощь» работают в обычном режиме. Оформление листков нетрудоспособности в больнице: 29, 31 декабря и 4 января — с 9:00 до 13:00.
Травмпункт взрослый (корпус 2042) работает круглосуточно. Травмпункт детский (корпус 1513) — с 8:00 до 20:00 Круглосуточный детский травмпункт — в Тушинской больнице (улица Героев Панфиловцев, дом 28).
Аптеки: дежурная — круглосуточно. Льготная аптека будет работать все праздничные дни только в филиале поликлинике №201 в корпусе 225 (бывшая 152-я) с 9:00 до 16:00.
Стоматологическая помощь взрослым с 30 декабря по 8 января — в поликлинике №35 (корпус 1638), с 8:00 до 20:00. Детям — там же, с 9:00 до 15:00.
Поликлиники работают: 30 декабря — с 9:00 до 16:00 (вызов врача на дом — с 9:00 до 15:30), 31 декабря — с 9:00 до 18:00 (вызов врача на дом — с 09:00 до 17:30), с 1 по 8 января — с 9:00 до 16:00 (вызов врача на дом — с 9:00 до 15:30).
Патологоанатомическое отделение: 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января — с 09:00 до 14:00.
Окружная ветеринарная станция (Сосновая аллея, дом 3): ежедневно с 9:00 до 21:00
ТЦ «Мега-Химки» работает 31 декабря с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 23:00, со 2 января в обычном режиме.
«Икеа» — 31 декабря с 10:00 до 18:00, 2-5 января с 10:00 до 02:00, 6-8 января с 10:00 до 00:00, с 9 января в обычном режиме.
«Оби» — 31 декабря до 18:00, 1 января с 14:00, со 2 января в обычном режиме.
ТРЦ «Зеленопарк»: 31 декабря — с 10:00 до 18:00, 1 января с 14:00 до 22:00, со 2 января как обычно.
«Ашан» в Андреевке: 31 декабря с 08:00 до 20:00, 1 января не работает, 2 января с 10:00 до 23:00, с 3 января как обычно.
Супермаркет «Билла»: 31 декабря — до 22:00, 1 января — с 10:00, со 2 января как обычно.
ТЦ «Панфиловский»: 31 декабря — до 20:00, 1 декабря не работает, со 2 января как обычно.
Другие торговые сети. Режим работы сетевых магазинов может быть разным. В прошлом году «Пятерочки» работали 31 декабря до 22:00, 1 января открылись в 13:00. Дальше по обычному графику. «Перекрестки» работали 31 декабря до 21:00—22:00, а 1 января открывались в 13:00.
Крюковский рынок: 31 декабря — с 8:30 до 21:00, 1 и 2 января не работает. С 3 января как обычно
Транспорт. Метро и МЦК работают в новогоднюю ночь круглосуточно, а 7 января — до 2:00. Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать автобусы №400 поостановочный и 19.
Подробнее о графике зеленоградских автобусов на праздники — здесь.
Почтовые отделения: 29 декабря с 8:00 до 19:00, 30 декабря не работают, 31 декабря с 9:00 до 18:00. 1, 2 и 7 января почта не работает. 3, 4, 5, 6 и 8 января — в обычном режиме. Главпочтамт (Мясницкая,26) будет работать круглосуточно, кроме периода с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января. Отделения с круглосуточным режимом работы — улица Уральская, дом 1 и Смоленская площадь, дом 13/21 — 31 декабря и 6 января будут открыты до 21:00.
Центры госуслуг. 31 декабря МФЦ работают, как обычно, с 8:00 до 20:00. Со 2 по 8 января включительно, с 11:00 до 20:00, в центре госуслуг в корпусе 128 можно зарегистрировать рождение и смерть. Регистрация рождения и смерти в зеленоградском ЗАГСе по заявлению юридических лиц: 4 и 8 января с 9:00 до 18:00, перерыв 14:00—15:00. В обычном режиме МФЦ возобновляют работу 9 января.
Диспетчерская ЖКХ: 8(495)539-53-53, круглосуточно. Если ситуация не аварийная, её исправления, возможно, придётся ждать до конца праздников.
Центра социального обслуживания работают 30 декабря, с 3 по 6, а также 8 января с 9:00 до 20:00.
Молочные кухни работают как обычно, с 6:30 до 12:00.
Справочная по работе государственных служб и учреждений: 8(495)777-77-77.
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