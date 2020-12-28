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Открыта развязка на пересечении МКАД с Волоколамским и Пятницким шоссе. Теперь путь до Зеленограда должен стать «быстрее и комфортнее» 28.12.2020 ZELENOGRAD.RU

После реконструкции открылась транспортная развязка на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. Ранее это был один из наиболее загруженных транспортных узлов, пробки регулярно возникали как на МКАД, так и на Волоколамке и Пятницком шоссе. По оценке Сергея Собянина, после реконструкции ситуация улучшилась «процентов на 20», а путь до Зеленограда должен стать «быстрее и комфортнее».

«Сложнейший транспортный узел. Строители молодцы, сдали его досрочно, практически на год раньше [проект был рассчитан до ноября 2021 года]. Развязка на Волоколамке позволила расширить узкое место и на МКАД, и на подъездных дорогах», — сказал мэр.

Что изменилось

  • существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2 расширены до восьми полос
  • для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД возведена двухполосная эстакада длиной 690 метров
  • основная проезжая часть Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД расширена с трех до пяти полос в каждом направлении
  • для исключения пересечения потоков транспорта на развязке появились боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, а также вдоль Волоколамского шоссе по направлению в центр
  • прилегающая к Волоколамскому шоссе территория благоустроена: здесь разбили 5,4 гектара газонов, высадили 615 деревьев (иву, клен, липу, рябину, тополь) и 4720 кустарников (сирень, спирею, карагану, смородину, снежноягодник).

Реконструкция развязки началась в ноябре 2018 года, для работ потребовалось переустройство около 50 километров инженерных сетей. 72 процента участников опроса «Зеленоград.ру» указали, что не верят, что новая развязка решит проблему с пробками в этом месте.

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Что изменилось после открытия развязвки МКАД с Волоколамским и Пятницким шоссе?
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Метки:
пятницкое шоссе, пробки, волоколамское шоссе, мкад
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