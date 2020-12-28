После реконструкции открылась транспортная развязка на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. Ранее это был один из наиболее загруженных транспортных узлов, пробки регулярно возникали как на МКАД, так и на Волоколамке и Пятницком шоссе. По оценке Сергея Собянина, после реконструкции ситуация улучшилась «процентов на 20», а путь до Зеленограда должен стать «быстрее и комфортнее».