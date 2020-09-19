Трёхполосный путепровод длиной 105 метров строят над Ленинградским шоссе для прямого съезда на дорогу к индустриальному парку Есипово с заводом «Мерседес». Сооружение является частью разноуровневой развязки, которую возводят на пересечении Ленинградки и автодороги «Ложки — Поварово — Пятница».
В настоящий момент установлен пролёт до второй опоры. Следующий пролёт надвигают непосредственно над Ленинградским шоссе до четвёртой опоры. В общей сложности необходимо уложить 640 тонн металлоконструкций, больше трети уже реализовано. Высота пролётного строения составит 1,9 метра, сообщает региональное министерство транспорта.
Соединить все пролёты путепровода рассчитывают в середине октября. Завершить развязку в целом обещают к середине 2021 года. Раньше датой окончания строительства называли 2022 год.
Развязку с шестью съездами строят в рамках развития Есипово, но она будет удобна и местным жителям, а также тем, кто с Ленинградки хочет попасть в ближайшие населённые пункты или на дублёр автодороги Ложки — Поварово — Пятница. Трасса ведёт от Ленинградки до Истринского водохранилища.
В ходе строительства развязки здесь установят шумозащитные экраны и наружное освещение.