Началась установка пролётов путепровода над Ленинградским шоссе к индустриальному парку Есипово 19.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Трёхполосный путепровод длиной 105 метров строят над Ленинградским шоссе для прямого съезда на дорогу к индустриальному парку Есипово с заводом «Мерседес». Сооружение является частью разноуровневой развязки, которую возводят на пересечении Ленинградки и автодороги «Ложки — Поварово — Пятница».

В настоящий момент установлен пролёт до второй опоры. Следующий пролёт надвигают непосредственно над Ленинградским шоссе до четвёртой опоры. В общей сложности необходимо уложить 640 тонн металлоконструкций, больше трети уже реализовано. Высота пролётного строения составит 1,9 метра, сообщает региональное министерство транспорта.

Соединить все пролёты путепровода рассчитывают в середине октября. Завершить развязку в целом обещают к середине 2021 года. Раньше датой окончания строительства называли 2022 год.

Развязку с шестью съездами строят в рамках развития Есипово, но она будет удобна и местным жителям, а также тем, кто с Ленинградки хочет попасть в ближайшие населённые пункты или на дублёр автодороги Ложки — Поварово — Пятница. Трасса ведёт от Ленинградки до Истринского водохранилища.

В ходе строительства развязки здесь установят шумозащитные экраны и наружное освещение.


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Метки:
ремонт и строительство дорог, ленинградское шоссе, транспортная развязка, ложки
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