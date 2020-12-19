Проект против буллинга в школах

В декабре «Реликт» выиграл небольшой грант правительства Москвы на реализацию своего проекта профилактики травли в школах «Добрая школа». Размер гранта — 415 тысяч рублей. Пока что, по словам Татьяны Романовой, в проекте запланировано участие трех школ, все они не в Зеленограде, потому что местные учреждения не откликнулись на предложение волонтеров. В дальнейшем «Реликт» намерен расширить список школ и провести там ту же программу уже на свои средства.

В рамках проекта волонтеры проведут семинары для педагогов о том, как распознать травлю среди детей, серию индивидуальных консультаций с психологом для учеников со склонностью к насилию, дадут преподавателям рекомендации для дальнейшей работы с такими детьми. Также они поговорят о буллинге с школьниками: расскажут, как вести себя, если столкнулся с травлей и что делать, если стал свидетелем травли, как не стать участником или жертвой травли в интернете.

Реализация проекта запланирована на весну 2021 года, если к этому времени коронавирусные ограничения не снимут, мероприятия будут проводить онлайн.