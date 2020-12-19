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В Зеленограде работает фонд «Реликт» для помощи детям в трудных ситуациях. Команда проведет программу против травли в школах, а еще сюда можно принести вещи и продукты 19.12.2020 ZELENOGRAD.RU

С ноября в Зеленограде работает офис благотворительного фонда «Реликт», который помогает детям, оказавшимся в трудной ситуации. Сюда можно принести вещи, одежду и некоторые продукты или сделать пожертвование, а в 2021 году фонд начнет проводить в школах Москвы программы против травли среди детей.

Кому поможет фонд

«Реликт» помогает детям по всей России, с Зеленоградом его связывает не только адрес (Георгиевский проспект, дом 5), но и то, что председатель фонда Татьяна Романова является жительницей города.

Главная цель фонда — дать возможность детям расти и полноценно развиваться вне зависимости от наличия семьи и финансового благополучия взрослых.

Вот какую помощь он может оказать ребенку в сложной жизненной ситуации:

  • привлечь к проблеме внимание людей, которые окажут ребенку материальную помощь;
  • организовать поездки детей в оздоровительный лагерь;
  • помочь приобрести необходимые детские вещи и принадлежности;
  • организовать сбор средств на оплату участия ребенка в спортивных соревнованиях или оплату спортивных кружков и секций;
  • помочь продуктами питания;
  • помочь с поступлением в учебное заведение.

Сейчас на попечении фонда 52 ребенка из многодетных и малообеспеченных семей, фонд приглашает к сотрудничеству коммерческие организации Зеленограда и обращается за помощью к жителям города:

  • Сделать разовое или регулярное пожертвование на сайте fond-relikt.ru/howtohelp/
  • Передать в офис фонда детскую одежду или игрушки в хорошем состоянии
  • Приобрести и передать в офис любые не скоропортящиеся продукты: крупы, макароны, консервы, сладости.

Телефон для связи с фондом: 8-916-245-53-07. Сообщить о проблеме можно в специальной форме на сайте фонда.

Проект против буллинга в школах

В декабре «Реликт» выиграл небольшой грант правительства Москвы на реализацию своего проекта профилактики травли в школах «Добрая школа». Размер гранта — 415 тысяч рублей. Пока что, по словам Татьяны Романовой, в проекте запланировано участие трех школ, все они не в Зеленограде, потому что местные учреждения не откликнулись на предложение волонтеров. В дальнейшем «Реликт» намерен расширить список школ и провести там ту же программу уже на свои средства.

В рамках проекта волонтеры проведут семинары для педагогов о том, как распознать травлю среди детей, серию индивидуальных консультаций с психологом для учеников со склонностью к насилию, дадут преподавателям рекомендации для дальнейшей работы с такими детьми. Также они поговорят о буллинге с школьниками: расскажут, как вести себя, если столкнулся с травлей и что делать, если стал свидетелем травли, как не стать участником или жертвой травли в интернете.

Реализация проекта запланирована на весну 2021 года, если к этому времени коронавирусные ограничения не снимут, мероприятия будут проводить онлайн.

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Метки:
благотворительность
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Обсуждение
Оксана Пучинина
Вчера, 22:05
Очень грамотно с буллингом работают специалисты МСПП на Березовой аллее. Но чтобы они вышли в школу, нужно, чтобы школа к ним обратилась с заявкой.
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