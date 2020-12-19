С ноября в Зеленограде работает офис благотворительного фонда «Реликт», который помогает детям, оказавшимся в трудной ситуации. Сюда можно принести вещи, одежду и некоторые продукты или сделать пожертвование, а в 2021 году фонд начнет проводить в школах Москвы программы против травли среди детей.
«Реликт» помогает детям по всей России, с Зеленоградом его связывает не только адрес (Георгиевский проспект, дом 5), но и то, что председатель фонда Татьяна Романова является жительницей города.
Главная цель фонда — дать возможность детям расти и полноценно развиваться вне зависимости от наличия семьи и финансового благополучия взрослых.
Вот какую помощь он может оказать ребенку в сложной жизненной ситуации:
- привлечь к проблеме внимание людей, которые окажут ребенку материальную помощь;
- организовать поездки детей в оздоровительный лагерь;
- помочь приобрести необходимые детские вещи и принадлежности;
- организовать сбор средств на оплату участия ребенка в спортивных соревнованиях или оплату спортивных кружков и секций;
- помочь продуктами питания;
- помочь с поступлением в учебное заведение.
Сейчас на попечении фонда 52 ребенка из многодетных и малообеспеченных семей, фонд приглашает к сотрудничеству коммерческие организации Зеленограда и обращается за помощью к жителям города:
- Сделать разовое или регулярное пожертвование на сайте fond-relikt.ru/howtohelp/
- Передать в офис фонда детскую одежду или игрушки в хорошем состоянии
- Приобрести и передать в офис любые не скоропортящиеся продукты: крупы, макароны, консервы, сладости.
Телефон для связи с фондом: 8-916-245-53-07. Сообщить о проблеме можно в специальной форме на сайте фонда.
В декабре «Реликт» выиграл небольшой грант правительства Москвы на реализацию своего проекта профилактики травли в школах «Добрая школа». Размер гранта — 415 тысяч рублей. Пока что, по словам Татьяны Романовой, в проекте запланировано участие трех школ, все они не в Зеленограде, потому что местные учреждения не откликнулись на предложение волонтеров. В дальнейшем «Реликт» намерен расширить список школ и провести там ту же программу уже на свои средства.
В рамках проекта волонтеры проведут семинары для педагогов о том, как распознать травлю среди детей, серию индивидуальных консультаций с психологом для учеников со склонностью к насилию, дадут преподавателям рекомендации для дальнейшей работы с такими детьми. Также они поговорят о буллинге с школьниками: расскажут, как вести себя, если столкнулся с травлей и что делать, если стал свидетелем травли, как не стать участником или жертвой травли в интернете.
Реализация проекта запланирована на весну 2021 года, если к этому времени коронавирусные ограничения не снимут, мероприятия будут проводить онлайн.