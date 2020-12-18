По ее словам, само обследование делали быстро (сама она пришла к 15:30, в 17:00 ее уже приняли), все остальное время люди ждали приема у врача, чтобы получить дальнейшие рекомендации. По мнению Ольги, всё происходило так долго, потому что врач и медсестра должны были заполнить слишком много бумаг, из-за этого на каждого пациента уходил почти час.

«К медикам вопросов нет: она там сидит и пашет, все заполнение бумаг занимают почти час. Это просто ужасно неправильная организация работы. И мало того, что там прием по записи, так еще и привозят тяжелых больных, на каталках, их принимают вне очереди, конечно. При мне таких было 4-5 человек. Еще пытались медики-больные пройти без очереди, но люди в очереди начали ругаться и не пустили их, так что врачи тоже сидели в общей очереди», — уточнила она.

Также, добавила Ольга, недавно КТ здесь же делала ее подруга, и в тот раз очереди не было, то есть такая ситуация не всегда. Одна из девушек в очереди 17 декабря при Ольге звонила в горбольницу, чтобы получить их разъяснения, однако там якобы заявили, что люди должны радоваться, что КТ вообще есть.

«Ну посадите вы второго врача, здесь же явно больные люди, КТ же никому не назначают просто так. Для людей там, конечно, был ад. Те, кто нормальнее себя чувствовал, что-то спрашивали, а люди с температурой 39 просто старались где-то поспать в уголке, для них же любой свет, любой звук мучителен», — пересказывает она.

Очередь она сняла на видео и отправила депутату Мосгордумы от Зеленограда Андрею Титову. Тот, по ее словам, пообещал встретиться с главным врачом. В пресс-службе горбольницы «Зеленоград.ру» подтвердили, что КТ-центр работает в условиях повышенной нагрузки: в среднем на оформление одного пациента уходит 20-30 минут. Время ожидания увеличивается, так как в красной зоне можно разместить только один аппарат КТ, а число пациентов все время увеличивается, к тому же в центр привозят тяжелых пациентов, плюс случается, что почти одновременно прибывает по 3-7 машин машин «скорой». Над решением проблемы работают, заверили в пресс-службе. Завотделением МРТ и КТ-диагностики в горбольнице Борис Бродецкий пока не прочитал вопросы редакции в соцсети.

Этот аппарат КТ — единственный в зеленоградских государственных медучреждениях. В декабре КТ-центр перевели в терапевтический корпус горбольницы, потому что аппарат в другом помещении сломался, так как «работал в режиме 24/7». Ни в одной зеленоградской поликлинике до сих пор нет аппаратуры для компьютерной томографии. В поликлинике 201 установить компьютерный томограф планировали после капитального ремонта здания в 2019 году, но в конце года ремонт вместе с обновлением оборудования отложили до 2023 года.